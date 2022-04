PSG-Lens: l’exaspération de Verratti après la désertion des ultras parisiens le soir du 10e titre

Marco Verratti et Marquinhos n'ont pas apprécié l'absence des ultras du PSG alors que les joueurs décrochaient un dixième titre record sur la pelouse du Parc des Princes, face à Lens (1-1).

Le Paris Saint-Germain a remporté le dixième titre de son histoire ce samedi contre Lens (1-1), égalant le record de Saint-Etienne, dans une ambiance tout sauf festive. L'ambiance n’a pas été digne de l’exploit réalisé, comme le symbole d'un malaise qui ne fait que croître entre une partie des fans et la direction.

"C'est dommage pour l'ambiance, mais le foot c'est notre passion, on a commencé très jeune. On essaie de prendre un maximum de plaisir, c'est dommage que ce ne soit pas avec les supporters mais il faut faire avec", a déclaré Marquinhos, qui a semblé un peu résigné au micro de Canal+.

"A un moment, il faut passer à autre chose"

Même incompréhension ressentie par Marco Verratti, heureux comme un gamin, lui: "C'est magnifique. Quand on commence le foot, on rêve de ça, de gagner des championnats de très haut niveau. C'est mon huitième et c'est quelque chose que je n'aurai jamais imaginé quand j'étais petit. Ça va toujours rester dans mon coeur", a confié le petit Italien. Boudé par leurs supporters, avec lesquels le sien semble rompu, les Parisiens ont paru bien seuls à l’heure de lever les bras au ciel. Les membres du Collectif Ultras Paris avaient déserté les tribunes depuis bien longtemps pour fêter ce titre à l’extérieur du Parc des Princes.

"C'est quelque chose que je ne comprends pas, on essaie toujours, avec le cœur, a expliqué Marco Verratti. On est des personnes normales, on peut avoir des bons ou des mauvais moments... On est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu'ils ont été déçus pour Madrid (l'élimination en Ligue des champions, NDLR), mais à un moment donné il faut passer à autre chose."