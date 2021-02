PSG: Leonardo prend la défense de Neymar sur son hygiène de vie

Freiné par plusieurs blessures depuis son arrivée au PSG, Neymar est régulièrement pointé du doigt au sujet de son hygiène de vie. Des critiques infondées selon Leonardo, qui a pris sa défense dans un entretien donné ce jeudi à France Bleu Paris.

Une malheureuse habitude ou une vilaine malédiction. Depuis son arrivée à l’été 2017 pour 222 millions d’euros, Neymar a manqué plusieurs rendez-vous importants avec le PSG pour cause de blessure. Ce fut le cas en Ligue des champions en 2018, en 2019 et encore cette année. Touché à l'adducteur gauche, il n'a pas participé au festival face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-1), le 16 février au Camp Nou, et reste incertain pour le match retour (le 10 mars sur RMC Sport). En raison de ses nombreux pépins physiques, son hygiène de vie est régulièrement pointée du doigt par certains observateurs.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Barça

"L'engagement de Neymar est irréprochable"

Comme son goût prononcé pour la fête, qu'il assume publiquement. Alors Neymar fait-il vraiment tout pour éviter de se blesser ? Oui à en croire Leonardo, qui a tenu à prendre sa défense dans une interview accordée ce jeudi matin à France Bleu Paris. "Ça me gêne un peu. J'ai entendu de tout. Il s'est blessé. Beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG mais également dans d'autres clubs. Il y a eu des remarques sur son hygiène de vie, tout ça. Honnêtement, ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir. S'il s'est blessé à cause de l'hygiène de vie, alors qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Personne ne sort", a réagi le directeur sportif parisien, lassé par les critiques visant l'ancien Barcelonais.

"Neymar, on sait sa vie, son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement, je pense que l'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à son engagement, à son intérêt. Il est dedans et c'est important. Ce qu'on dit sur son hygiène de vie ce sont des lieux communs et ce n'est pas juste. Neymar a été très engagé, il nous a beaucoup donné et il va continuer à le faire", a insisté Leonardo. Avant de se blesser à Caen en Coupe de France (1-0) le 10 février, Neymar était en forme avec 13 buts inscrits en 18 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues.