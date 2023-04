PSG: les explications de Galtier sur le faible temps de jeu des jeunes

Christophe Galtier trouve normal que les jeunes du PSG aient du mal à obtenir du temps de jeu et considère que leur intégration dans le groupe professionnel constitue un "privilège".

Lors des trois derniers matchs du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n'a que très peu utilisé les jeunes de l'effectif. Contre Lens et à Angers, Warren Zaïre-Emery est entré deux fois à la 88e minute. Ismaël Gharbi est apparu sept minutes contre l'Olympique Lyonnais début avril, après seulement deux entrées sur les onze précédentes rencontres de championnat. Ces maigres bilans, Christophe Galtier les a justifiés ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match de PSG-Lorient (dimanche 17h05).

"Les jeunes ont un privilège énorme: c'est de pouvoir s'entraîner tous les jours depuis neuf ou dix mois avec des joueurs d'un niveau incroyable, des joueurs qui ont un grand parcours. C'est aussi ça la progression. C'est qu'ils soient présents au quotidien, qu'ils mesurent bien comment on se prépare dans une séance d'entraînement. (...) Ils ont aussi le privilège d'être très souvent sur la feuille de match. Évidemment, ça nous pénalise un peu sur le développement du joueur, parce qu'ils manquent de temps de jeu avec leur catégorie. Mais partager des préparations de match, préparer des échauffements et des interventions à la mi-temps, être dans le groupe, c'est un grand privilège pour des très jeunes joueurs. Pas des joueurs de 20-21 ans. On parle de joueurs qui ont 17-18 ans", a argumenté l'entraîneur parisien.

"Huit points d'avance, ce n'est pas suffisant"

"Avoir des minutes de jeu au Paris Saint-Germain, évidemment que c'est difficile, a-t-il ajouté. Mais il y avait une réelle volonté d'intégrer, en début de saison, nos meilleurs jeunes. Ils sont omniprésents, tout au long de la saison, dans nos séances d'entraînement".

Christophe Galtier a aussi avancé la situation du classement pour expliquer sa gestion des jeunes: "Il y a la réalité du championnat, on a l'objectif d'aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l'occasion d'intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a huit points d'avance mais ce n'est pas suffisant. (...) On ne doit pas laisser des points parce qu'on intègre des jeunes. Ils prennent de l'expérience."

Galtier plaide "l'exigence des résultats" pour le temps de jeu de Gharbi

Interrogé précisément sur la situation d'Ismaël Gharbi, qui a 19 ans depuis le 10 avril, Christophe Galtier a assuré qu'il était satisfait de sa progression et de son investissement au quotidien. Avant de donner les raisons de son faible temps de jeu: "Il y a ce qu'est l'effectif et aussi l'exigence des résultats. Il y a eu des périodes avec beaucoup d'absents, mais c'était aussi une période avec des contre-performances sur les résultats. Cela me paraissait un peu difficile de l'intégrer au jeu. Mais il y a une grande évolution entre l'Ismaël que j'ai découvert en début de saison et l'Ismaël qu'on a aujourd'hui avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de feeling avec ses partenaires et l'exigence de ce que demande le haut niveau et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il y a eu des opportunités, mais c'était une période lors de laquelle l'équipe était en grande difficulté. Il me semblait difficile de lui donner des responsabilités à ce moment".