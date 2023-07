Mercato: la somme que réclame le PSG pour Mbappé et qui pose problème au Real

Nasser Al-Khelaïfi souhaite voir Kylian Mbappé prolonger son contrat au Paris Saint-Germain ou être transféré lors du mercato estival. Mais le club parisien attend un gros chèque pour son attaquant alors que son principal courtisan, le Real Madrid, ne peut pas encore suivre s'aligner financièrement.

Au sein du Real Madrid, selon les informations de RMC Sport, l’analyse qui est faite est la suivante: si, pour finaliser cet été un éventuel transfert de Kylian Mbappé, il faut contenter à la fois le PSG et le joueur.



Pour Paris, il faudra un montant de transfert d’environ 200 millions d'euros, la somme toujours attendue aujourd’hui par Nasser Al-Khelaïfi. Pour Mbappé, il faudrait l’équivalent financier de sa dernière année de contrat (qui est énorme notamment avec diverses primes très élevées).

>> Toutes les infos sur le PSG

Paris inflexible sur le prix de Mbappé

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé entend aller au bout de son contrat au PSG. Mais du côté de la direction, on espère le vendre cet été s'il refuse de prolonger et on se montre inflexible sur le prix.

Le champion du monde 2018 est l'un des meilleurs joueurs du monde et le sera encore pour de nombreuses années, malgré sa situation contractuelle il vaut au minimum 200 millions d'euros. En-dessous d'un tel montant, le PSG ne discutera pas pour un transfert de sa star.

Madrid pas prêt à faire des folies

Entre les émoluments salariaux (fixe et primes en tout genre) et l'indemnité réclamée par le PSG pour laisser partir le buteur de 24 ans, le Real ne peut pas suivre. En l'état, c’est clair et net, cela ne passera pas financièrement pour le Real Madrid.

Le club madrilène ne peut pas faire des folies énormes notamment à cause de son investissement de 900 millions injectés ces derniers mois dans son nouveau stade. Il faudra donc qu’au moins une des parties fasse un effort financier. Reste à savoir qui.