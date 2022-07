PSG: les images de Mbappé et les joueurs qui s'éclatent sur les tatamis avec Riner dans le temple du judo à Tokyo

Plusieurs joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, se sont rendus sur les tatamis du Kodokan Judo Institute de Tokyo ce jeudi, aux côtés de Teddy Riner, superstar française de la discipline et du club. Ils ont même enfilé les kimonos.

Certains joueurs du PSG ont délaissé les maillots de foot ce jeudi, lors de la tournée du club au Japon, pour une initiation au judo. Et cela a visiblement ravi les heureux élus. Marquinhos, Achraf Hakimi, Juan Bernat, Thilo Kherer et Mauro Icardi se sont rendus au Kodokan Judo Institute de Tokyo, centre d’entraînement référence du judo mondial. Ils étaient accompagnés de plusieurs membres de la section judo du PSG dont Teddy Riner, triple champion olympique (deux en individuel) et décuple champion du monde, et Djamel Bouras, président de la section et ancien champion olympique en 1996.

Les joueurs du PSG se sont initiés au judo avec Teddy Riner, ce jeudi 21 juillet 2022 à Tokyo © RMC Sport

Kylian Mbappé signe un autographe sur un kimono tendu par Teddy Riner, ce jeudi 22 juillet 2022 à Tokyo © RMC Sport

Les champions japonais Tadahiro Nomura (triple champion olympique) et Shohei Ono (double champion olympique) accueillaient ce partage entre les deux sections du club. Ils ont fait visiter les installations aux Parisiens avant de leur proposer une mise en action. Le moment choisi par Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pour s’inviter au programme et enfiler des kimonos comme leurs partenaires.

Mbappé à terre, Hakimi se mesure à Riner

Tour à tour, ils se sont frottés aux champions locaux, très indulgents dans leurs prises. Le capitaine Marquinhos a montré la voie en "combattant" Tadahiro Nomura. Très concentré sur les conseils de son adversaire de prestige, il a ensuite rejoint le rang un brin chambreur en direction de ses équipiers: "Bonne chance les gars". Kylian Mbappé n’a pas laissé passer son tour face à Shohei Ono, qui a mis la star française à terre.

Kylian Mbappé s'est essayé au judo à Tokyo, ce jeudi 21 juillet 2022 © RMC Sport

Tout heureux de partager sa passion avec ses collègues footballeurs, Teddy Riner a lui montré l’étendue de son talent face à Achraf Hakimi, le grand ami de Mbappé qui a invité Riner à ne pas retenir ses prises contre l’international marocain: "Vas-y n’hésite pas!", lui a-t-il ordonné. Presnel Kimpembe, lui, a timidement envoyé au sol Nomura, qui a pris sa revanche sur la prise suivante. Thilo Kehrer a lui défié Djamel Bouras. Juan Bernat et Mauro Icardi sont, eux restés spectateurs. Tout l'effectif a ensuite assisté à une démonstration de combats. Keylor Navas s'est alors essayé à la pratique dans un mix entre judo et lutte. Cette initiation a beaucoup plu aux footballeurs. Mais aussi à Teddy Riner.

"C’est sympa, ça change, a confié le Guadeloupéen. Surtout au Japon. Pour nous, c’est la maison. C’est un pays où j’aime venir m’entraîner deux ou trois fois par an au minimum. Partager ça avec eux, c’est cool. Je suis content qu’on soit là avec une grosse partie du club, de faire un échange judo-foot, pour une fois qu’on a le temps de faire ça. Ça fait plaisir à tous les membres du club."

Les conseils de "Coach Teddy" aux footballeurs

Les protégés de Christophe Galtier ont en effet affiché une joie non feinte et un intérêt pour le lieu. Teddy Riner a d’ailleurs détecté un climat détendu et taquin chez ses visiteurs d’un jour. Annonciateur d’une belle saison? "Je ne suis pas un professionnel pour prédire s’ils vont faire une grosse saison, a-t-il précisé. Ils ont un effectif pour. L’essentiel, c’est que le cœur reste. J’ai l’impression qu’il y a une bonne ambiance et c’est ce qui doit primer pour avoir un bon groupe pour aller chercher la gagne. C’est coach Teddy qui parle!"

"Coach Teddy", justement, pourrait-il se muer en conseiller auprès des footballeurs de son club? "Pour le moment, on ne me l’a pas encore proposé, a-t-il déclaré. Mais on m’a déjà demandé énormément de fois d’intervenir dans des clubs de Ligue 1. Ça se fait petit à petit mais c’est surtout quand je l’ai temps parce que je suis toujours en activité. Il faut surtout trouver les mots pour ça."