PSG: les premières images de Messi avec le maillot parisien

Tout juste parisien, Lionel Messi a posé sur la pelouse du Parc des Parc avec son nouveau maillot floqué du numéro 30. Pour la première fois de sa carrière, l’Argentine va porter une tunique de club autre que celle du FC Barcelone.

Il n’était resté que quelques minutes aux abords du Parc des Princes. Pourtant, Lionel Messi a eu le temps de fouler la pelouse, de se changer et découvrir sa nouvelle tenue et de lever le doute sur son numéro de maillot. Il ne portera ni le 10 ni 19 mais bien le 30, un autre numéro qu’il a porté au Barça, à ses débuts. Un cliché qui a fuité sur les réseaux sociaux a confirmé l'information avant même l'officialisation dans la soirée de mardi.

Premières foulées sur la pelouse du Parc

Plus tôt dans la soirée, les premières images de Lionel Messi au Parc des Princes ont en effet circulé dans la soirée. D’abord, avec l’Argentin en costard, délaissant provisoirement son t-shirt ‘Ici c’est Paris’ et présentant son nouveau maillot. Et puis en tenue officielle, maillot, short, chaussettes, crampons, s’adonnant à quelques dribbles dans son nouveau jardin devant les caméras du club, avant de regagner les vestaires.

Après cette brève découverte du stade et ce shooting, Messi avait rejoint son hôtel, le Royal Monceau, devant une nouvelle fois plusieurs dizaines de supporters fous de joie à la vue de leur nouveau joueur. Le nouveau numéro 30 parisien était une nouvelle fois sorti au balcon pour saluer ses fans, comme à l’aéroport quelques heures plus tôt. Qui peuvent enfin y croire.