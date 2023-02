PSG-Lille: la réaction d’Antonella, la femme de Messi, sur le coup franc victorieux de la Pulga

Antonella Roccuzzo a suivi avec passion la victoire spectaculaire du PSG face à Lille, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (4-3). Présente en tribunes, la femme de Lionel Messi a exulté lorsque l’attaquant argentin a offert la victoire aux Parisiens en marquant sur coup-franc dans le temps additionnel.

Elle a joint ses deux mains en signe de prière. Pour envoyer de la force à son homme sur le terrain. Et comme tout le Parc des Princes, Antonella Roccuzzo a exulté lorsque Lionel Messi a offert la victoire au PSG face à Lille, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (4-3). Au terme d’un match spectaculaire, l’attaquant argentin a inscrit un superbe coup-franc dans le temps additionnel. Pour offrir un précieux succès au club de la capitale.

Installée en tribune présidentielle, sa femme a brandi un poing rageur, avant de hurler de joie et d’enlacer ses amis présents autour d’elle. Vêtue d’un jean et d’un pull aux rayures noires et blanches, Antonella a ensuite regardé avec un grand sourire Leo ovationné par les supporters et félicité par l’ensemble de ses partenaires. Christophe Galtier a couru sur le terrain pour venir congratuler le champion du monde 2022. Kylian Mbappé l’a porté en triomphe à plusieurs reprises.

Le PSG met fin à sa série de défaites

Après avoir mené rapidement 2-0, Paris s’est fait rejoindre par le Losc, qui a mené 3-2 dans cette rencontre enivrante. Mais les champions de France ont finalement arraché la victoire grâce à l’égalisation de Mbappé à la 87e et le coup-franc de Messi à la 90e+5. De quoi éviter un quatrième revers de rang (toutes compétitions confondues) et conforter leur première place en tête du championnat, avec 7 points d’avance sur Monaco et provisoirement 8 points sur l’OM, qui se déplacer à Toulouse dans la soirée.