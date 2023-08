PSG: Luis Enrique revient sur l'étonnant double vote pour le capitanat

Il y a quelques jours, Luis Enrique annonçait à la presse qu’il laissait à ses joueurs le choix de désigner le futur capitaine du PSG. Après deux votes effectués, Marquinhos est désormais assuré de garder son brassard. Une décision qui plaît au technicien espagnol.

Officiellement capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos a connu des hauts et des bas sur le terrain, avec notamment une dernière saison assez compliquée. Au point de perdre son brassard de capitaine ? Avec l’arrivée sur le banc de Luis Enrique, la question pouvait se poser.

>> Revivez la conférence de presse de Luis Enrique

Mais devant la presse, l’Espagnol a rapidement fait savoir qu’il préférait laisser ce choix à ses joueurs. À deux reprises, les Parisiens ont voté pour élire leur capitaine. Finalement, Marquinhos va bel et bien garder son brassard. Un choix loin de déplaire à Luis Enrique: "Le résultat me convient, le capitaine a été élu par ses coéquipiers. Marquinhos est un leader sur le terrain et à l’extérieur, surtout par rapport à son caractère. C’est un joueur que tu veux imiter lorsque tu le vois, et c’est ce qu’on veut, qu’un capitaine représente son équipe, et il le fait bien. C’est leur décision, pas la mienne", a-t-il commenté en conférence de presse.

Selon les informations de RMC Sport, les trois vice-capitaines sont dans l’ordre: Danilo Pereira, Presnel Kimpembe (actuellement indisponible) et Kylian Mbappé, récemment revenu dans le groupe parisien.

Les éloges de Luis Enrique pour Lens

C’est donc dans la peau du capitaine que Marquinhos affrontera Lens ce samedi au Parc des Princes (à 21h). Une rencontre prise au sérieux par un Luis Enrique admiratif du travail de Franck Haise avec les Nordistes: "Lens aussi n'a pas vraiment bien commencé sa saison, mais c'est une des meilleures équipes de Ligue 1. Je considère leur entraîneur. Ca sera un match charnière, et j’espère qu’on aura droit à cette première victoire, mais ce sera difficile."

Le technicien espagnol a profité de l’occasion pour expliquer comment son équipe doit jouer contre des Lensois qui n’ont toujours pas gagné en Ligue 1 (défaite 3-2 contre Brest, 1-1 face à Rennes): "L’une des clés sera l’intensité, mais eux aussi en mettent. Il faudra trouver des solutions rapidement, car c’est une équipe qui presse beaucoup. Brice Samba est très bon. Il y a de bonnes associations entre les joueurs."