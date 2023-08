Avant Marquinhos au PSG, quels profils avaient les précédents capitaines de Luis Enrique?

Le Brésilien Marquinhos a vu son statut de capitaine du PSG confirmé ce mardi à l’issue d’un vote des joueurs à bulletin secret. Si Luis Enrique a pris l’habitude de laisser la main à son effectif pour le capitanat, il n’a jamais eu à gérer une situation aussi trouble qu’au sein du club francilien.

La méthode Luis Enrique a bien failli provoquer de gros remous au PSG. Habitué à laisser ses joueurs décider de la hiérarchie des capitaines, l’entraîneur espagnol ne s’attendait peut-être pas à un tel imbroglio. D’abord désigné lors d’un vote informel avant le déplacement à Toulouse, Marquinhos a finalement conservé le brassard ce mardi à l’issue d’un scrutin formel à bulletin secret.

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le Brésilien devrait donc rester l’un des hommes de base de Luis Enrique. Pas forcément le profil typique sur lequel le technicien a pris l’habitude de s’appuyer ces dernières années.

>> Toutes les infos sur le PSG en direct

Luis Enrique s’appuie sur des leaders naturels

Après un passage de trois ans à la réserve du Barça entre 2008 et 2011, Luis Enrique a connu sa première grosse expérience en Europe sur le banc de l’AS Roma. Dans la capitale italienne, même si l’aventure ne durera qu’une saison, l’Espagnol a pu s’appuyer sur des cadres bien installés et indéboulonnables dans le vestiaire.

Sans surprise, le capitanat est resté entre les mains de Francesco Totti. En l’absence de la légende des Giallorossi, un autre indiscutable est s’est chargé de l’intérim: Daniele de Rossi. Avec de tels leaders, Luis Enrique n’a pas vraiment eu besoin de bouleverser l’équilibre de son vestiaire en installant un autre capitaine.

Luis Enrique et Francesco Totti à Rome en juillet 2011 © Icon Sport

Rebelote lors de son aventure au Celta en 2013-2014. Là encore, la continuité l’emporte et le taulier de l’équipe Borja Oubina conserve le brassard. Joueur emblématique du club galicien, le milieu défensif est resté le capitaine pendant le passage de Luis Enrique sur le banc.

A l’exception de Francesco Totti, cas à part à l’AS Rome, un schéma se dégage rapidement dans le choix des capitaines de Luis Enrique. Le technicien espagnol s’est souvent appuyé sur des joueurs au cœur du jeu. Pas forcément des meneurs au sein technique, mais de véritables relais entre les lignes au centre du terrain. Cela a notamment été le cas avec Daniele de Rossi à Rome puis avec Borja Oubina à Vigo.

Un duo magique au Barça

Cette volonté de s’appuyer sur un meneur technique au cœur du jeu a encore été plus visible lors du passage de Luis Enrique au Barça entre 2014 et 2018. Et comme à Paris cette saison, il avait laissé les joueurs désigner leur capitaine. Là encore, pas trop de souci au sein de l’effectif blaugrana où des indiscutables ont exercé ces fonctions.

Pour sa première saison en Catalogne, le désormais coach du PSG a naturellement pu s’appuyer sur Xavi. Et quand le génial milieu manquait à l’appel, son premier suppléant se nommait Andres Iniesta alors Lionel Messi figurait aussi parmi les vice-capitaines.

Andres Iniesta et Xavi à Barcelone en mai 2015 © Icon Sport

Après le départ de Xavi vers le Qatar en 2015 et après une saison 2014-2015 où le Barça a signé un fantastique triplé (Liga, Ligue des champions et Coupe du Roi), 'Don Andrés' a récupéré le brassard.

En son absence, Lionel Messi et Sergio Busquets se sont occupés de prendre le relais. Là encore de manière assez naturelle compte-tenu de leur importance sur le terrain et dans le vestiaire.

Ramos et Busquets, seul tauliers de la Roja?

Pour ses cinq premiers matchs à la tête de la sélection espagnole après le Mondial 2018, Luis Enrique va laisser Sergio Ramos avec le brassard et Isco se chargera d’un bref remplacement en l’absence du défenseur central. De retour en novembre 2019 après une pause pour rester au chevet de sa fille malade, Luis Enrique a continué de s’appuyer sur Sergio Ramos et son vice-capitaine Sergio Busquets.

L’absence du défenseur lors de l’Euro en 2021 va consacrer la prise de pouvoir du milieu barcelonais. Seul véritable joueur d’expérience (avec Jordi Alba) dans une Roja en reconstruction, Sergio Busquets va s’installer comme le principal relais de Luis Enrique sur le terrain. La sentinelle catalane ne lâchera plus le capitanat jusqu’à sa retraite internationale après l’élimination prématurée de l’Espagne au Mondial 2022.

Une compétition au Qatar qui a aussi marqué la fin du mandat de Luis Enrique avec la sélection et sa dernière expérience avant le PSG. En arrivant à Paris, le coach a voulu garder son fonctionnement classique pour le capitanat mais après l’imbroglio autour de Marquinhos et des deux votes pour le conforter comme capitaine.

Si le Brésilien reste un leader au sein du vestiaire francilien, il ne semble pas correspondre au profil habituel d’un capitaine version Luis Enrique en raison de son positionnement moins au cœur du jeu. Problème, aucun milieu actuel du PSG ne semble pouvoir se rendre indiscutable à la fois sur le terrain et dans le vestiaire.