PSG-OL: avenir, sifflets, sélection... Tagliafico révèle ce qu'il a dit à Messi

Sifflé par le Parc des Princes, Lionel Messi a reçu le soutien de Nicolas Tagliafico, son compatriote argentin mais adversaire d’un soir, dimanche lors de la défaite du PSG à domicile face à Lyon (0-1).

Lionel Messi (35 ans) a trouvé une oreille attentive dans un climat hostile, dimanche lors du match entre le PSG et Lyon (0-1). La star parisienne s’est confiée au défenseur… lyonnais, Nicolas Tagliafico. Les deux hommes sont partenaires en sélection argentine et venaient de passer dix jours ensemble pour fêter leur titre mondial lors de deux matchs amicaux contre le Panama (2-0) et le Curaçao (7-0). A l’issue de la rencontre, Tagliafico a révélé la nature de son échange en plein match avec son partenaire en équipe nationale.

"Les gens pensent qu'un seul joueur va les sauver mais le football est un sport d'équipe"

"On a parlé du retour (en club, ndlr) qui n'a pas été facile, a-t-il déclaré sur ESPN. A un moment, on s'est dit que ce n'était pas facile de dormir avec le "décalage horaire", je dors 5 ou 6 heures et il lui arrive la même chose. Mais ce sont des choses normales quand tu joues avec l'équipe nationale et que tu as des matchs si souvent."

Tagliafico a aussi pris la défense de la star parisienne peu à son avantage face à Lyon et prise pour cible par ses propres supporters. "Malheureusement, cela nous arrive aussi, confie-t-il. C'est normal que les gens veuillent des résultats et qu'ils attrapent un joueur comme Leo ou Mbappé. Ils pensent qu'un seul joueur va les sauver mais le football est un sport d'équipe. Nous sommes des professionnels, nous devons continuer et atteindre les objectifs du club."

Il s’est montré plus évasif sur l’avenir de Messi et la possibilité qu’il quitte Paris l’été prochain. "Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à tout moment, en équipe nationale ou en club, nous verrons plus tard où va Leo, a-t-il conclu. Mais l'important est qu'il se sente heureux et peut montrer le jeu qu'il a. Pour l'instant, il est très clair qu'il veut donner le meilleur de lui-même pour gagner ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passera."