PSG-Lyon: Galtier trouve les sifflets contre Messi "très durs"

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, ne partage pas les critiques contre Lionel Messi et trouve les sifflets du public contre la star argentine injustifiés en soulignant son apport.

Une nouvelle fois depuis son arrivée au PSG en 2021, Lionel Messi a été chahuté par le public du Parc des Princes. Le nom de la star argentine a été sifflé à l’annonce de la composition des deux équipes, dimanche avant PSG-Lyon (0-1). La colère des supporters était moins forte qu’après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid en 2022, mais un sentiment de ras-le-bol planait dans l’air du Parc et c'est l’Argentin - critiqué pour son manque d'investissement et un rapport distant avec les supporters - qui en a fait les frais. Des sifflets que Christophe Galtier confie avoir un peu de mal à comprendre.

"Léo est un joueur qui donne beaucoup"

"Je les trouve durs, a-t-il déclaré dimanche soir. On attend que Léo et Kylian (Mbappé, ndlr) débloquent les situations. Léo est notre animateur, il tente beaucoup. Quand vous tentez beaucoup, il y a automatiquement du déchet mais autour de Léo, il faut un dépassement de fonction parce qu’on ne peut pas tout attendre de Léo ou de Kylian."

"Léo a tenté, il a réussi certaines choses, certains décalages, certaines situations, poursuit l’entraîneur. Il a aussi raté quelques relations techniques avec ses partenaires quand il y avait beaucoup de densité. Je trouve - et c’est très personnel - que les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison, il a aussi été passeur et buteur en 2023 mais c’est aussi aux autres, à ses partenaires d’avoir un peu plus de dépassement de fonction pour amener plus de danger sur la surface adverse."

L’entraîneur s’est aussi opposé à la remarque d’un journaliste estimant avoir vu le "fantôme" de l’Argentin sur le terrain. "Fantôme? Je ne partage pas votre avis, a-t-il ajouté. Quand vous devez renverser une situation, Léo est capable sur un coup de génie, un éclair, de délivrer le bon ballon pour faire une passe décisive ou marquer. Je n'ai jamais pensé le sortir et me priver de Léo. Il faut peut-être revoir cette animation offensive."