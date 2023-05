PSG: "Il est inexcusable", Rothen ne pardonne pas à Messi malgré ses excuses

Jérôme Rothen a commenté à chaud le message d’excuse de Lionel Messi après son voyage polémique en Arabie saoudite, vendredi dans Rothen s’enflamme. Malgré cette démarche, l’Argentin n’a pas du tout convaincu l’ancien Parisien.

Des excuses qui ne passent pas. Vendredi, Lionel Messi a posté un message d’excuse après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine sans l’accord du PSG. Une virée pour laquelle le champion du monde argentin a été suspendu deux semaines par le club parisien.

"Il a fait une erreur, il la reconnaît. Donc déjà ça veut dire que le PSG a eu raison de le sanctionner parce que c'est une faute professionnelle, a commenté à chaud Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC. Je ne suis pas dirigeant du club mais mon avis est simple. Je renvoie la balle à Leo Messi: il est là depuis deux ans, son investissement sur le terrain est-il suffisant et excusable? La réponse est non. Pour moi, le PSG n'a pas besoin de Messi pour être champion de France. Sachant qu'il ne va pas être prolongé et qu'il va partir, que l'aventure se termine comme ça."

Et Rothen de poursuivre, dépité : "C'est triste mais les excuses ne changent rien. S'est-il excusé de plein de fois sur son comportement sur le terrain? Sur son investissement sur et en dehors? De ne pas parler français ou de ne pas faire d'interview avec un média français? De ne pas saluer les supporters?"

"Qu'il fasse sa vidéo d'excuses, tant mieux. Mais j'ai un petit goût amer: il dit qu'il s'excuse vis à vis de ses coéquipiers ou des dirigeants, pas envers les supporters ou à propos de l'image qu'il a envoyée. Je ne comprends pas qu'il dise qu'il ne pouvait pas décaler ce voyage. Il se trouve une excuse.... il s'excuse mais se trouve une excuse. Ton métier, c'est quoi? De faire le fanfaron en allant prendre un gros chèque? Ou de jouer au foot et de représenter au mieux le PSG?" Lionel Messi manquera les matchs de Ligue 1 face à Troyes dimanche soir et à l'AC Ajaccio.