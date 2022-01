PSG: Maldini pas tendre avec Donnarumma sur son départ de Milan

Dans un entretien donné au Corriere della Sera, l'actuel directeur technique de l’AC Milan, Paolo Maldini, est revenu sur le départ l'été dernier de Gianluigi Donnarumma pour le PSG. Un épisode qu'il semble toujours regretter.

A Milan, le départ libre l’été dernier de Gianluigi Donnarumma n’a pas été totalement digéré. Formé au club, l’enfant de Castellammare di Stabia (au sud de Naples) a passé près de six saisons comme titulaire avant de mettre les voiles, sans rapporter la moindre indemnité de transfert à ses dirigeants. Après un long feuilleton sur une possible prolongation, le portier de 22 ans a choisi de rejoindre le PSG, dans la foulée de sa victoire à l’Euro. S’ils lui ont trouvé un remplaçant plus que fiable avec Mike Maignan, cet épisode semble être resté en travers de la gorge des Rossoneri.

"Pas à moi de juger certains choix"

C’est ce que laissent penser les dernières déclarations de Paolo Maldini. Dans un entretien donné vendredi au Corriere della Sera, l'actuel directeur technique de l’AC Milan s’est montré très élogieux envers Donnarumma, tout en lui adressant quelques piques. "C’est une personne magnifique, pleine d'émotions. Je crois que dans un monde idéal, la seule vraie motivation d'un joueur de football devrait être la passion. Mais si votre objectif est d'obtenir une rédemption sociale, et de l'argent à donner à votre famille, qui s'est serrée la ceinture pour vous durant votre enfance, ce sont des motivations que l’on peut comprendre et respecter", a-t-il d'abord expliqué.

"Pour avoir certains résultats et une certaine stature en tant que joueur, les motivations sportives sont fondamentales. Il peut arriver que les besoins d'un joueur ne se conjuguent pas avec ceux d'un club. Il y a ceux qui savent attendre, et ceux qui sont pressés. Ce n'est pas à moi de juger certains choix", a poursuivi l'ancien défenseur, qui est lui resté toute sa carrière à Milan. Aujourd’hui en concurrence avec Keylor Navas à Paris, Donnarumma a disputé 11 matchs cette saison toutes compétitions confondues.