PSG: Donnarumma assure être "ami" avec Navas

"Il n'y a pas le moindre conflit", affirme Gianluigi Donnarumma, dans une interview accordée à France Football, à propos de son "excellent rapport" avec Keylor Navas au PSG.

Circulez, il n'y a rien à voir, dit-il. Récompensé du Trophée Yachine du gardien de l'année, Gianluigi Donnarumma a accordé un entretien à France Football dans lequel il balaie son actualité et son style de jeu. Cette prise de parole a été l'occasion pour le champion d'Europe italien de faire état de son "excellent rapport" avec son concurrent Keylor Navas au Paris Saint-Germain.

"Il n'y a pas le moindre conflit. (...) Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l'image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux", assure Gianluigi Donnarumma. "Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n'est aucunement la réalité", affirme-t-il également.

"Submergé par l'émotion" lors de son premier entraînement au PSG

S'il admet que cette situation de concurrence est "nouvelle" pour lui, l'ancien protégé de l'AC Milan reste positif: "Je le vis très bien. Cela m'aide à mûrir. Comme de découvrir un nouveau championnat, qui est clairement monté en puissance. La Ligue 1 est très compétitive".

Gianluigi Donnarumma s'est également confié sur ses premiers pas dans le vestiaire parisien, qui n'ont pas été les plus simples: "Le premier entraînement avec Neymar, Messi et Mbappé? À cette idée, je m'étais un peu laissé submerger par l'émotion. Mais, sur le terrain, tout cela a disparu. Ils m'ont immédiatement ouvert les bras, mis à mon aise".