PSG: Marquinhos "demande" aux supporters de "ne pas cibler un joueur"

Marquinhos a officiellement prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2028. Après cette annonce, le capitaine du club de la capitale a réalisé une interview avec L'Equipe où il envoie un message d’unité aux supporters parisiens.

Ces dernières semaines, l’entente entre le PSG et ses supporters n’a pas vraiment été au beau fixe. Mécontents de la saison marquée par une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Collectif Ultras Paris s’était distingué à la Factory (le siège du club) avec des slogans insultants envers la direction, ainsi que des critiques à l’encontre de certains joueurs (Neymar et Messi notamment).

Dans cette période trouble, le capitaine Marquinhos, récemment prolongé jusqu’en 2028 a pris la parole sur cette relation délicate avec les fans, et a adressé un message d’unité aux Parisiens: "Dans les moments difficiles, il faut toujours rester ensemble."

Tout en leur demandant durant un entretien avec L'Équipe, de ne pas remettre la faute sur un seul joueur: "Je respecte toujours les protestations quand elles sont pacifiques, dans les moments et les endroits où il faut. Je demande surtout aux supporters de ne pas cibler un joueur ou un autre. Ça doit toujours être collectif. Un joueur ne marche pas tout seul, il ne va rien faire tout seul."

"Une bonne nouvelle de les voir revenir"

Après des moments de tensions, la relation entre le CUP et la direction semble s’améliorer peu à peu. Le groupe de supporters a même annoncé reprendre ses activités après avoir appris le retour du maillot Hechter pour la saison 2024-2025, et obtenu de la direction "des modifications de la plateforme Ticketplace."

Un apaisement qui ravit le défenseur brésilien: "C'est une bonne nouvelle déjà de les voir revenir, car il y a une nette différence quand ils sont là et quand ils ne sont pas là. On connaît la force de notre public (…) On va toujours respecter les supporters. La vie d'un club ne fonctionne pas sans les supporters."