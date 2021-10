PSG: Marquinhos lève les doutes sur l'avenir de Neymar au PSG

Dans un entretien accordé au Parisien avant le Classique OM-PSG dimanche en Ligue 1, Marquinhos est revenu sur les déclarations de Neymar à propos de sa carrière internationale. Le défenseur assure que son coéquipier parisien n'a pas l'intention "d'arrêter le PSG".

Forfait lors de la victoire en Ligue des champions contre Leipzig mardi (3-2), Neymar est de retour pour le Classique de Ligue 1 entre le PSG et l'OM dimanche au Vélodrome. Une bonne nouvelle et l'occasion de jauger son état d'esprit, après la divulgation, par DAZN, d'un extrait d'entretien réalisé il y a quelques mois et dans lequel il évoquait l'incertitude concernant la suite de sa carrière internationale.

Des propos qui ont interrogé assez largement autour de la suite de sa carrière. Mais dans une interview accordée au Parisien et publiée ce samedi, Marquinhos remet les choses dans leur contexte.

"Je pense que ses déclarations ont été mal interprétées. Il a juste dit qu’il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C’est logique, c’est loin. Moi non plus je ne sais pas comment je serai d’ici là, rappelle le défenseur. Neymar sait toutes les attentes qu’il y a autour de lui et il les comprend. Il a juste voulu dire qu’il était focalisé sur la prochaine Coupe du monde. Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n’a pas l’intention d’arrêter le PSG, avec qui il est sous contrat."

"Le public est plus intéressé par le quotidien de Neymar que par celui de Marqui"

"Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football", a déclaré le "Ney" dans un documentaire diffusé par la plateforme DAZN. Des déclarations qui datent de plusieurs mois et qui s'inscrivaient dans un passage à propos de la Coupe du monde 2014, avec sa lourde blessure suivie de l'humiliation de la Seleçao par l'Allemagne (7-1). Mais ces mots avaient soulevé la problématique de la santé mentale de l'ancien joueur du Barça, constamment sous pression... et sous le feu des critiques.

"Les cracks sont toujours plus visés que les autres. Ney, Messi, Ronaldo, Mbappé… Les gens veulent tout savoir des stars, ce qu’elles font de leur vie. C’est comme ça, le public est plus intéressé par le quotidien de Neymar que par celui de Marqui. Lui est conscient de ça, insiste Marquinhos dans le Parisien. Il n’aime pas qu’on s’en prenne à la personne, mais si tu dois parler de Ney le joueur, du fait qu’il est bien ou pas, ça, il l’acceptera et le respectera toujours. Nous joueurs, on sait quand ça déborde sur le plan personnel ou pas." Le sportif, c'est pour dimanche.