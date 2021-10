PSG : Verratti défend Neymar et comprend sa fatigue mentale

Alors que le Classique entre l’OM et le PSG approche à grands pas (ce dimanche à 20h45), Marco Verratti a tenu, dans un entretien accordé à Prime Vidéo, à défendre son coéquipier Neymar qui, il y a quelques jours, avait fait part de ses doutes sur sa capacité à continuer avec le Brérsil à cause des pressions subies fréquemment.

À une journée du Classique entre l’OM et le PSG, les Parisiens peuvent compter sur un Neymar revenu de la dernière trêve internationale avec des douleurs aux adducteurs. Et qui a alimenté la chronique ces derniers jours concernant une interview, donnée il y a plusieurs mois à DAZN et diffusée récemment, dans laquelle il avait exprimé sa lassitude de subir tant de pression dans le football: "Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football", avait-il déclaré.

Des propos qui avaient fait beaucoup réagir dans le monde du football. Mais l’ailier aux cinq matchs de Ligue 1 pour un seul but cette saison a pu compter sur le soutien d’un de ses coéquipiers en club. Dans une interview accordée à Prime Vidéo, Marco Verratti a tenu à défendre l’ancien barcelonais: "C’est quelqu’un de très humble, très généreux. Il a toujours le sourire. Je comprends parfaitement et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit."

"Quand on agit comme des personnes normales, on nous le reproche"

Le milieu italien a également dénoncé le traitement sévère souvent réservé aux footballeurs, sous prétexte qu’ils gagnent de gros salaires: "On nous demande de nous comporter comme des personnes normales mais quand on agit comme des personnes normales, on nous le reproche. On nous répond qu’on ne peut pas agir ainsi car on est des footballeurs. C’est toujours comme ça avec les footballeurs. De l’extérieur tout le monde pense qu’on gagne beaucoup d’argent pour jouer au foot. Mais c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu".