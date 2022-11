PSG: Mbappé agacé par un gros retard sur sa paie de septembre

Selon L’Equipe, les raisons de l’agacement de Kylian Mbappé contre le PSG en octobre seraient notamment la conséquence d’un net retard de paiement de son salaire de septembre de la part du club.

Ce serait l’une des raisons du rafraîchissement des relations entre le PSG et Kylian Mbappé. Le joueur, qui a laissé filtrer ses envies de départ en octobre dernier comme annoncé par RMC Sport et relayé par de nombreux médias, reprochait des promesses non tenues de la part du club lors de sa prolongation de contrat en mai dernier. Selon L’Equipe, un autre élément a déclenché la colère de la star parisienne. Le joueur aurait en effet constaté ne pas avoir reçu une grosse partie de sa paie du mois de septembre.

Le retard réglé... mais pas en intégralité

Dix jours plus tard, il avait constaté le statu quo, moment où son envie de quitter le club a éclaté juste avant la réception de Benfica en Ligue des champions (1-1), le 11 octobre. Le paiement aurait finalement été effectué un ou deux jours plus tard… mais pas dans son intégralité. L’entourage aurait alors demandé des éclaircissements sans en recevoir de vraiment convaincants. Selon le journal, certaines sources du club évoquent un problème de trésorerie, d’autres une nécessité de se mettre en règle avec le fair-play financier.

Neymar et Lionel Messi n’ont, eux, jamais rencontré ce genre de retard, relate le journal et cette situation a sérieusement agacé l’international français. Lors de sa prolongation de contrat annoncée en grandes pompes en mai dernier, le PSG a aligné le salaire de Mbappé sur celui de Neymar et Messi. Il touche 70 millions d’euros bruts annuels (qui bénéficient de la prime d’impatriation, leur permettant d’afficher un salaire net identique à celui de Mbappé, taxé).

Selon les chiffres du Parisien, le PSG a proposé un salaire d’un total de 630 millions d’euros sur trois ans s’il va au bout de son contrat. Cela comprend les 70 millions de salaire mais aussi une prime à la signature de 180 millions d’euros (versée en trois fois), et une prime de fidélité évolutive de 150 millions d’euros sur ses deux premières saisons (70 pour la première année qu’il a déjà touchée, 80 pour la deuxième). Si Kylian Mbappé était toujours au PSG après les Jeux olympiques 2024, le PSG lui verserait l’équivalent de 90 millions d’euros.