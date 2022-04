PSG: Mbappé, sept mois de déclarations mystérieuses sur son avenir

Désireux de quitter le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation, dimanche lors de propos forts sur un sujet que l’attaquant n’a jamais esquivé, tout en restant mystérieux.

1er septembre 2021, un message furtif sur Instagram

Quelques heures après la fermeture officielle du mercato, Kylian Mbappé avait partagé puis supprimé rapidement un message l’invitant à "reprogrammer ses rêves pour bientôt" après l’échec de son départ au Real Madrid. Le PSG avait refusé des offres du club espagnol pour sa star en toute fin de mercato. Une décision qui n’avait pas offusqué le joueur, soucieux de ne pas partir au bras de fer avec son club.

5 octobre 2021, indécis dans Rothen s’enflamme

Un mois plus tard, Kylian Mbappé était sorti du silence en accordant une longue interview à Rothen s’enflamme sur RMC. Il s’était aussi confié dans L’Equipe. Un exercice pour chasser les démons après son tir au but manqué à l’Euro mais aussi pour faire la lumière sur son été mouvementé. Il avait alors confirmé avoir signifié au PSG son souhait de quitter le club. Il avait aussi laissé planer le doute en ne fermant aucune porte sur son avenir. Pas même celle d’une potentielle prolongation. "J’ai appris quelque chose: la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain, avait-il confié. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi? La vérité, c’est que j’ai voulu partir cet été."

Ça peut évoluer? "Je ne veux pas baratiner les gens avec ça, avait-il insisté. C’est fatigant pour tout le monde. Je pense qu’on peut créer quelque chose d’extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d’après-match où on ne te parle même pas du match, juste: ‘Alors, ça avance?’… Non, non."

Très honnête, il avait aussi reconnu ne pas avoir trop apprécié la pression de ses dirigeants, assurant qu’il ne partirait jamais libre. "Moi aussi, j’ai entendu ça, avait-il confirmé. Au départ, quand j’entends ça, ça fait peur, un peu. Je parle honnêtement. Ça fait peur quand tu as ton président qui dit ça, 'Il ne va jamais partir libre'. J’étais devant ma télé, j’ai avalé de travers. Je me suis dit : 'Il va se passer quoi?'. Après, quand tu as une réflexion, tu te dis que c’est une marque d’affection, que c’est sa manière à lui de montrer que le club tient à toi. Après, il faut toujours rester calme, ne jamais répondre à chaud. Moi, quand j’ai entendu ça la première fois, je me suis dit ‘oh là’."

13 novembre 2021, toujours indécis

Brillant avec les Bleus avec un quadruplé face au Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé s’était exprimé sur la chaîne brésilienne TNT Sports Brasil. En partageant son indécision. "Mon avenir? Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Je suis à Paris. J'ai déjà dit que j'ai passé cinq années extraordinaires ici, que j'ai apprécié chaque moment et que je continue à le faire. Ici, il y a beaucoup de choses importantes qui vont venir, de grandes opportunités, mais j'en ai déjà parlé."

30 novembre 2021, ce "processus" qui intrigue la presse espagnole

Une petite phrase de Kylian Mbappé tenue lors de la cérémonie du Ballon d’or, le 30 novembre dernier, avait alerté la presse espagnole. "Tout dépend quels sont les objectifs de vos carrières mais bien sûr pour moi, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, a-t-il reconnu. Il y a un processus pour arriver à ce type de place et je pense que je suis sur le bon chemin." Le mot "processus" avait été qualifié de "mystérieux" par le média madrilène qui y avait vu une référence à son avenir. Le journal avait supposé que ce "processus" passait par un départ de la capitale française pour rejoindre celle de l’Espagne l’été prochain.

3 décembre 2021, Prime Vidéo: quand Thierry Henry le chambre sur son espagnol

Dans une interview sur Prime Vidéo, Thierry Henry avait souligné l’aisance en espagnol de celui que beaucoup présentent comme son successeur. Une allusion à l’intérêt du Real Madrid. "Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi", lui avait glissé le champion du monde 1998. "Oui il est très bon", avait répondu Kylian Mbappé, un peu gêné. "C’est parce que j’ai voulu être un grand joueur de foot, et aussi un personnage public et quelqu’un d’important, avait-il ajouté. Aujourd’hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français. Ça n’a aucun sens. Il faut savoir s’adapter en toutes circonstances. Tu arrives là-bas, tu dois savoir parler." C’est uniquement pour ça, avait insisté Henry. "Bien sûr, si tu voyages un jour, tu dois savoir parler la langue mais ce n’était pas pour ça. Après, si ça me sert tant mieux", avait rigolé Mbappé.

28 décembre 2021, sur CNN: "Heureux à Paris"

Kylian Mbappé avait aussi étalé son aisance en anglais dans une interview à CNN, prestigieux média américain. "Je suis au PSG, je suis heureux, avait-il confié. Je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j’ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France."

29 décembre 2021, dans La Gazzetta dello Sport: "Je laisse les gens parler"

Le lendemain, une autre interview avait fleuri dans la Gazzetta dello Sport. "Mon contrat expire dans six mois, mais je suis concentré sur le terrain, avait-il confié. Je laisse les gens parler. Bien sûr, la question contractuelle va être discutée car le temps presse, mais ce n’est pas la priorité du moment"

6 février 2022 après la victoire contre Lille (5-1): le choc face au Real "change beaucoup de choses"

Après une nette victoire à Lille (1-5), Kylian Mbappé avait rappelé qu’il n’avait toujours pas tranché en reconnaissant que le choc face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions compliquait la donne. Il avait promis de ne pas faire de sentiments face au club qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs années. "Ma décision n’est pas prise, assure l'ancien joueur de Monaco sur Amazon après le match. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire de genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra ce qu’il se passera."

27 février 2022, le record de Cavani dans le viseur

Après avoir égalé Zlatan Ibrahimovic (156 buts) au 2e rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club, Kylian Mbappé avait reconnu être animé par l’idée d’aller chercher le record d’Edinson Cavani (200), alors qu’un tiers de saison restant semblait rendre cette mission impossible. Pour beaucoup, cet objectif entrouvrait la porte à la possibilité de signer un nouveau contrat avec le PSG. "Bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, avait-il confié. On va voir ce qui va se passer. Ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou cette mémoire visuelle, donner des émotions. Je suis content de le faire ici à Paris. J'ai toujours fait en sorte d'être le numéro 1, donc il faut continuer à essayer d'aller le chercher, il reste des matches. Mais ce n'est pas l'obsession. L'obsession c'est quand même les titres, c'est la Ligue des champions, c'est le dixième titre de L1."

3 avril 2022 après PSG-Lorient, "rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr"

A moins de trois mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a encore plus largement ouvert la porte à un avenir en rouge et bleu. "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", a-t-il répondu en quittant la zone mixte, dimanche après un nouveau récital face à Lorient (5-1, deux buts, trois passes décisives). Juste avant, il avait glissé, avec le sourire: "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire."

"Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a-t-il assuré sur Prime Vidéo. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible." En zone mixte, Kylian Mbappé a d'ailleurs insisté sur l'aspect "nouveaux éléments".