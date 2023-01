PSG: Mbappé meilleur buteur de l’année 2022, devant Haaland et Lewandowski

L’attaquant du PSG et de l’équipe de France a bouclé l’année 2022 avec la bagatelle de 56 buts inscrits en autant de rencontres toutes compétitions confondues. Il devance Erling Haaland et Robert Lewandowski.

L’année 2022 a été prolifique pour Kylian Mbappé. Que ce soit sous le maillot du PSG ou celui de l’équipe de France, le natif de Bondy a martyrisé beaucoup de défenses adverses, en inscrivant 56 buts en 56 matchs toutes compétitions confondues, dont le dernier remonte au 28 décembre, un pénalty marqué au bout du temps additionnel face à Strasbourg (2-1). Il devance Erling Haaland (46) et Robert Lewandowski (42).

Dans le détail, l’ancien Monégasque a planté 44 buts avec Paris: 32 en Ligue 1 (meilleur buteur), 9 en Ligue des champions et 3 en Coupe de France. A cela, il faut ajouter 12 réalisations avec les Bleus, dont 8 sur la dernière Coupe du monde, où il a terminé meilleur buteur devant son coéquipier en club Lionel Messi. Un total en hausse par rapport à l’an dernier, puisqu’il avait "scoré" 51 buts en 2021.

>> Suivez l'actualité du PSG en direct

Le record de Cavani dans le viseur

Depuis son arrivée au PSG lors de la saison 2017-2018, le joueur de 24 ans totalise 191 buts en 238 matchs toutes compétitions confondues avec le club de la capitale, auxquels il faut ajouter 93 passes décisives. A ce rythme-là, le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du PSG, détenu par Edinson Cavani avec 200 buts, devrait rapidement tomber. Une distinction qui ne laisse pas insensible le principal intéressé, comme il l’expliquait en février dernier.

“Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. J’ai toujours fait en sorte d’être numéro un donc il faut continuer à essayer d’aller le chercher. Mais ce n’est pas non plus l’obsession. L’obsession, c’est quand même les titres.” Ce dimanche à Lens (20h45), Kylian Mbappé aura l’occasion de démarrer 2023 sur les chapeaux de roue, comme ce fût le cas en 2022, lorsqu’il avait inscrit un triplé contre Vannes en Coupe de France.