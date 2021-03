Le PSG passe la barre symbolique des 100 millions de fans sur les réseaux sociaux

Très suivi à l'international, le PSG s'est félicité, en ce début de mois de mars, d'avoir passé la barre symbolique des 100 millions de followers sur les réseaux sociaux, grâce notamment à un gros suivi à l'international.

Le PSG est largement suivi par ses fans sur les réseaux sociaux et en ce début de mois de mars, le club a franchi la barre des 100 millions de followers. "Un cap symbolique" pour le pensionnaire de Ligue 1, qui devient "l’une des franchises sportives les plus réputées au monde. Il y a tout juste 10 ans, le Paris Saint-Germain dénombrait seulement 500 000 fans", relève le club de la capitale dans son communiqué.

Présent sur Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ou encore Tik Tok, le PSG met régulièrement en scène ses stars et dévoile parfois images "inside". Une habitude depuis l’arrivée en 2011 des dirigeants qataris, qui ont souhaité mettre un point d’orgue sur la communication.

Le PSG compte une majorité de ses fans à l’international

Avec "une augmentation exceptionnelle de 25 % de son nombre de fans", le club parisien compte 117 fans clubs dans plus 30 pays du monde. Le PSG explique notamment cette hausse de popularité avec sa première finale de Ligue des champions au mois d’août dernier. Une forte notoriété à l’international qui se traduit par une grosse communauté de fan brésiliens, "premier pays d’origine de ses followers sur Instagram (6,2 millions de fans)". Le club est également très dynamique "en Chine, en Algérie, au Mexique, aux États-Unis ou en Égypte", détaille le club parisien.

Si le PSG est l’un des clubs les plus puissants sur les réseaux sociaux, il n’est pas pour autant le premier. Deux clubs espagnols sont devant: le Real Madrid et le FC Barcelone. Manchester United, la Juventus et Chelsea sont aussi parmi les clubs de foot les plus populaires sur la toile.