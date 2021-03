PSG: Pelé répète ses éloges pour Mbappé, "il peut devenir mon héritier"

Pelé a livré son sentiment sur l’attaquant du PSG et de l’équipe de France dans un entretien accordé au magazine hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport. La légende de la planète foot se reconnait parfois dans le joueur tricolore.

La comparaison entre les deux phénomènes n’avait pas manqué au terme de la finale de la Coupe du monde 2018 remportée par l’équipe de France. Buteur lors du succès des Bleus, Kylian Mbappé avait ensuite été félicité par le Brésilien Pelé. Depuis, la légende auriverde n’a eu de cesse de s’enthousiasmer pour le prodigieux joueur français. Interrogé par le magazine Sportweek, la publication hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport, Pelé n’a pas tari d’éloges à propos de l’attaquant francilien.

"Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite, a indiqué le triple champion du monde brésilien dans un entretien à paraître ce samedi. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui."

Pelé: "Aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles"

Le journal italien rappelle volontiers que le "Roi" Pelé a tenu de tels propos mi-février, et donc avant le huitième de finale aller entre le PSG et Barcelone en Ligue des champions. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a impressionné et aurait sans doute encore reçu un hommage appuyé de la part du Brésilien. Ce dernier est même allé à comparer son style de jeu avec celui du joueur parisien.

"Kylian Mbappé est aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles, a encore estimé l’ancien de Santos ou du New York Cosmos. Comme moi je l’étais."

Après la manche aller où Kylian Mbappé s’est attiré les félicitations de la presse internationale et de nombreux observateurs ou joueurs, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Barça, mercredi prochain, pourrait encore permettre à Kylian Mbappé de marquer les esprits.

Avec une qualification pour les quarts de finale et une nouvelle prestation remarquée, le Français de 22 ans pourrait bien marquer un grand coup dans la course au Ballon d’or.