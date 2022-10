PSG: "Mbappé n'est pas un pivot", insiste Galtier

Après la victoire dans le Classique face à l'OM dimanche (1-0), Christophe Galtier a rappelé qu'il ne voyait pas Kylian Mbappé comme un pivot au sein de l'attaque parisienne.

Victorieux du Classique dimanche face à l'OM sur la plus petite des marges (1-0), le PSG de Christophe Galtier poursuit son invincibilité cette saison. L'entraîneur parisien, qui a décidé de changer de système pour ce rendez-vous, a rappelé le rôle de Kylian Mbappé au sein du trio d'attaque.

"Kylian n'est pas un pivot. Vous avez pu le voir dans le match quelques fois, énormément dans l'axe, mais c'est aussi pour sortir du pressing marseillais, a justifié l'ancien technicien du Gym. Marseille est très organisé et, on le voit depuis le début du championnat, c'est une équipe qui presse énormément, donc il fallait, quelques fois, pour sortir de la pression des six joueurs qui venaient bloquer nos six joueurs, créer un quatre contre quatre sur du jeu long. Et dans ce sens-là, Kylian était pivot, était point de fixation. Mais que sur du jeu long et des sorties de balle sur du jeu long."

"Il y a eu des situations qui étaient vraiment volontaires"

Christophe Galtier avait d'ailleurs une idée bien précise de ce qu'apporte le natif de Bondy dans le collectif. "Il a été énormément dans sa zone, il s'est créé beaucoup d'occasions. Kylian n'a pas joué comme un pivot ce soir ou alors je n'ai pas vu le match. Il y a eu des situations qui étaient vraiment volontaires, travaillées pour jouer sur du jeu long. On s'est aperçu que ces derniers temps, les adversaires, comme ils nous étudient énormément, on a pris beaucoup de risques, deux fois contre Benfica et quelques fois on a perdu des ballons sur du jeu très court. J'ai souhaité un peu étirer le bloc marseillais avec du jeu un peu plus direct."

Neymar a offert la victoire au PSG sur une passe décisive de Kylian Mbappé avant la pause. Mais les Parisiens ont eu plusieurs occasions, butant sur Pau Lopez. Vendredi prochain, le PSG continuera sa saison avec un déplacement à Ajaccio. Le 25 octobre, Lionel Messi et ses coéquipiers auront une occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avec la réception du Maccabi Haïfa. Reste à savoir si Galtier continuera avec son nouveau système, après avoir usé du 3-4-1-2 depuis le début de saison.