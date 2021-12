Avec 801 buts, Ronaldo est-il le meilleur buteur de l'histoire du football?

Grâce à son doublé réussi jeudi lors de la victoire de Manchester United contre Arsenal (3-2), Cristiano Ronaldo a dépassé la barre des 800 buts en carrière. Mais le Portugais ne détient pas encore le record absolu.

Possession, duels remportés, nombre de passes, kilomètres parcourus, précision des tirs ou encore expected goals. La data est aujourd’hui partout dans le monde du football. Impossible de passer à côté de ces statistiques tant leur production a explosé. Ce n’était pas le cas il y a quelques années. Encore moins au siècle dernier. Ce qui pose un léger souci au moment de répondre à une question existentielle: qui est le meilleur buteur de l’histoire du football? Certains seraient tentés de répondre instinctivement Cristiano Ronaldo. Habitué à faire tomber des records chaque semaine ou presque, il est entré un peu plus dans l’histoire en dépassant jeudi une barre mythique. Auteur d’un nouveau doublé contre Arsenal (3-2) en Premier League, le numéro 7 de Manchester United totalise désormais 801 buts en carrière, clubs et sélection confondus. Dans le détail, ça représente 5 buts avec le Sporting, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juve, 130 avec les Red Devils et 115 avec le Portugal.

Tout simplement vertigineux. Et la preuve qu’il a encore de beaux restes à bientôt 37 ans (il les fêtera le 5 février). Mais en fin connaisseur de son sport, Ronaldo doit savoir qu’il ne détient pas le record absolu en termes de buts marqués. Celui-ci est détenu, a priori plus pour longtemps, par un certain Josef "Pepi" Bican. Cet attaquant austro-tchécoslovaque, décédé en 2001, a principalement martyrisé les défenses entre 1937 et 1948 sous les couleurs du Slavia Prague. Avec au total, selon les chiffres de la Fifa, 805 buts inscrits au cours de sa carrière en 530 matchs disputés, soit une moyenne hallucinante de 1,52 buts par rencontre. Rien que ça. Pour l’historien du sport Radovan Jelinek, interrogé par la Fifa, Bican "a eu l'immense malchance qu'au sommet de sa carrière, il n'y a pas eu de Coupe du monde, en 1942 et en 1946, à cause de la guerre." Et d’ajouter : "Si celle de 1942, par exemple, avait eu lieu, il serait sûrement devenu bien plus populaire. Peut-être qu'il aurait pu devenir aussi célèbre que Pelé." Abordons justement le cas du Brésilien. La légende, qu’il s’est lui-même chargé d’entretenir, raconte qu’il aurait marqué plus de 1.000 buts entre 1956, date de ses débuts à Santos, et 1977, sa dernière année au New York Cosmos.

Pelé, Bican ou Helmchen ?

Sa bio Instagram indique même qu’il est "le meilleur buteur de tous les temps" avec très exactement 1.283 buts au compteur. Plutôt paradoxal quand on se rappelle des félicitations de Pelé pour Ronaldo après le 770e but inscrit par le quintuple Ballon d’or en début d’année. "Quelle belle carrière tu as. Je t’admire beaucoup, ce n’est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en match officiel", avait réagi le triple vainqueur de la Coupe du monde, beau joueur. "Je suis rempli de joie et de fierté. Battre le record de Pelé, c’est quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver lorsque j’étais enfant à Madère", lui avait répondu Ronaldo. Le débat pourrait s’arrêter là. Sauf qu’un autre ancien attaquant brésilien, Romario, revendique de son côté 1.000 buts. En ratissant très, très, très large puisqu’il compte ceux inscrits dans sa jeunesse, en amical et même lors de matchs d’exhibition. Et ce n’est pas fini.

Car si la Fifa ne tient aucun décompte particulier des meilleurs buteurs de l’histoire en match officiel, ce qui complique sérieusement la tâche au moment de répondre à notre question initiale, un organisme s’est lancé dans cette vaste entreprise : la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Chargée de collecter les données les plus fiables sur le football, elle estime que le meilleur buteur de l’histoire n’est ni Pelé, ni Bican, ni Ronaldo, et encore moins Romario. Le roi de ce sport serait l’Allemand Erwin Helmchen, une terreur des surfaces ayant œuvré dans les années 1930 avec Cottbus et surtout le Chemnitzer PSV. Avec à son actif 982 buts, au minimum. Dans ce classement proposé par la RSSSF, le podium est complété par Bican (948 buts) et l’Anglais Ronnie Rooke (886 buts). Vous êtes perdu ? Attention, dernier élément proposé par la Fédération tchèque, qui est récemment venue ajouter son petit grain de sel. En affirmant, documents à l’appui, que le record est en réalité détenu par… Bican avec 821 buts. Et en glissant au passage ce conseil à Ronaldo : "Il n’est pas encore le meilleur buteur de l’histoire, il doit travailler davantage pour battre ce record."