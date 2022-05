PSG: Messi "n'a pas aimé" être sifflé devant ses enfants au Parc des Princes

Alors qu’il a rejoint l'équipe d'Argentine pour affronter l’Italie ce mercredi lors d'un match de prestige, Lionel Messi s’est confié à la télévision argentine sur les sifflets du Parc des Princes en mars dernier. La star du PSG assure que ces huées l’ont touchée, notamment parce que ses enfants étaient présents en tribunes.

Plus de deux mois et demi après, Lionel Messi se confie sur l’un des épisodes marquants de la saison du Paris Saint-Germain. Alors qu’il a rejoint sa sélection pour affronter l’Italie ce mercredi à Wembley (21h) dans le cadre de la "Finalissima", qui oppose le vainqueur de l’Euro à celui de la Copa America, l'Argentin est revenu sur les sifflets du Parc des Princes à son encontre, le 13 mars dernier contre Bordeaux (3-0).

"A Paris, quand ils m’ont sifflé, je me suis dit: ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça, a expliqué le septuple Ballon d’Or à Tyc Sports. Ils (ses enfants, ndlr) ne m’ont rien dit. Ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter. Je veux revenir à Paris et profiter."

"Qu'est-ce qu'on fait là?"

Face aux Girondins, quatre jours après le naufrage de Bernabeu en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, Messi avait - à l’instar de Neymar - été ciblé par une partie du public parisien, mécontent de son rendement. Ces huées avaient provoqué de très nombreuses indignations dans le monde du football.

Dans cette interview à Tyc Sports, Messi s’est également confié sur ses doutes lors de son arrivée à Paris, l’été dernier. "Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella (son épouse, ndlr). On se disait: 'Qu’est-ce qu’on fait là? Qu’est-ce qui s’est passé?' Ça a été un changement et une année difficile, a-t-il poursuivi. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile".