PSG: "Qu’est-ce qu’on fait là ?", Messi se confie sur ses doutes à son arrivée au PSG

Dans une interview au média argentin TyC Sports, Lionel Messi s’est confié sur les doutes qui l’ont accompagné à son arrivée au Paris Saint-Germain et sur son adaptation difficile.

Après avoir passé l’intégralité de sa carrière professionnelle au FC Barcelone, Lionel Messi a eu du mal à se faire au changement considérable qu’a représenté son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier. L’attaquant l’a lui-même reconnu dans une interview au média argentin TyC Sports. "Ça a été un changement et une année difficile, a-t-il expliqué. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile."

"Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : "Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ?"", a poursuivi Messi. Son adaptation a été rendue d’autant plus compliquée par les résultats mitigés du PSG cette saison, avec une élimination décevante en huitièmes de Ligue des champions face au Real. "Je comprends l’énervement des supporters du PSG, a-t-il commenté à ce sujet. Est-ce que je suis d’accord avec les sifflets envers moi et Ney? C’est passé. Je pense surtout à inverser la situation. L’année prochaine va être différente."

