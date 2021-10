PSG: Messi et plusieurs joueurs ont assisté à un concert à La Cigale

Les joueurs sud-américains du PSG, dont Lionel Messi, étaient présents ce vendredi à La Cigale, pour assister au concert de Camilo. Un chanteur colombien très populaire.

Artiste colombien, Camilo était en représentation ce vendredi à Paris, où il a pu compter sur le soutien de plusieurs joueurs du PSG. Le chanteur, qui accumule des millions d'écoute à chacune de ses chansons, possède plusieurs fans dans le vestiaire parisien, dont Lionel Messi.

Le sextuple Ballon d'Or était présent ce vendredi, à La Cigale, une salle parisienne, pour ce concert de Camilo. Lionel Messi était accompagné par ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui apprécient aussi cette musique sud-américaine. De nombreuses personnes attendaient les joueurs du PSG à leur sortie du concert.

"Une bénédiction immense de compter sur le soutien de personnes que nous admirons tant"

Des agents de sécurité ont aidé Lionel Messi et ses coéquipiers à s'extirper à l'extérieur, face à la foule présente. Keylor Navas était aussi présent à ce concert et s'est aussi affiché sur les réseaux sociaux, tout comme Mauro Icardi, en présence de sa compagne et de ses enfants. Tous ont posé avec Camilo après le concert, comme l'a montré aussi Antonela Roccuzzo, compagne de Lionel Messi.

"Pour ma famille, ce fut une bénédiction immense de compter sur la visite de personnes que nous admirons tant, a remercié Camilo sur ses réseaux sociaux, à propos de la présence des joueurs du PSG. Ce sont surtout des êtres humains merveilleux, avec des coeurs géants. Merci d'être venus avec vos familles au concert."

Pour le PSG, qui s'est imposé mardi dernier en Ligue des champions face à Manchester City (2-0), il faudra se déplacer à Rennes ce dimanche (13h), pour la 9e journée de Ligue 1. Jusqu'à présent, les hommes de Mauricio Pochettino réalisent un début de saison parfait, avec 8 succès en championnat.