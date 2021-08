PSG: Messi remercie les supporters pour l'accueil de folie au Parc des Princes

Accueilli comme un roi samedi au Parc des Princes avant le match de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg (4-2), Leo Messi a tenu à remercier les supporters parisiens sur son compte Instagram, en diffusant un montage de sa présentation officielle.

Il était le clou de la cérémonie de présentation des recrues estivales du PSG, samedi, au Parc des Princes, avant la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg (4-2). La cerise sur un gateau déjà particulièrement appétissant après les acclamations réservées à Ashraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos.

"Je veux remercier tous les supporters pour l'accueil à Paris"

À 20h10, Leo Messi s'est avancé à travers le tunnel réservé aux joueurs en direction de la pelouse. Là, c'est une vague d'applaudissements, de chants, de cris, de pleurs aussi qui est venue célébrer l'arrivée du sextuple Ballon d'or. Le club avait mis les petits plats dans les grands avec une animation pyrotechnique qui n'a fait que renforcer le côté spectaculaire de cette présentation hors normes.

Sous les chants à sa gloire lancés des ultras, l'Argentin, vêtu d'un tee-shirt "Nous sommes Paris", s'est ensuite exprimé avec le sourire à la foule en délire. "Bonsoir! C'était une semaine très spéciale pour moi. Je veux remercier tous les supporters pour l'accueil à Paris. C'est vrai que c'était incroyable, je me sens très heureux d'être ici, de vivre cette nouvelle étape. J'espère qu'on pourra profiter tous ensemble et faire une grande année", a-t-il lancé à des supporters parisiens déjà conquis par les premiers mots de la légende argentine.

Un montage vidéo pour saluer les fans

Au lendemain de ce grand moment, Messi a tenu, sur les réseaux cette fois, à remercier toutes celles et ceux qui ont donné de la voix lors de sa présentation au Parc. En publiant montage vidéo de plusieurs secondes dans lequel on le voit d'abord amusé, puis nettement plus intimidé au moment de son arrivée sur le podium.

Le message qui accompagne la vidéo est on ne peut plus équivoque: "Gracias!" (merci en espagnol) . Un texte simple mais efficace, salué notamment par un ancien de la maison, "El Pocho" Ezequiel Lavezzi.