PSG: Messi s'est fait tatouer le logo du Barça

Sur des images captées lors de son voyage polémique en Arabie saoudite, l’attaquant argentin du PSG, Lionel Messi, est apparu avec le logo du Barça tatoué en bas de sa jambe gauche. Un tattoo qui était prévu de longue date…

Rien n’échappe aux médias espagnols quand il s’agit de Lionel Messi. Surtout quand la star argentine est au cœur d’une énorme tempête au PSG. Si le voyage du champion du monde en Arabie saoudite sans l’accord du club a peut-être définitivement scellé son avenir à Paris, des images captées dans le Golfe font beaucoup parler de l'autre côté des Pyrenées.

On y voit la Pulga prendre la pose en famille. Rien de fou sauf que le Parisien apparaît avec un nouveau tatouage en bas de sa jambe gauche. Ce qui pourrait être totalement anecdotique l’est moins si l’on ajoute que ce nouveau tattoo représente le logo du FC Barcelone. Alors qu’on parle de plus en plus de son retour au Barça, il n’en fallait pas beaucoup plus pour enflammer les socios.

Le nouveau tatouage de Lionel Messi

L'Argentine, le Barça mais pas le PSG

Mais si ce blason du club blaugrana a bien été tatoué récemment sur la jambe du septuple Ballon d’or, il ne s’agit d’un projet de dernière minute et encore moins d’un appel du pied à son ancien club. Comme le rapporte Mundo Deportivo, un très grand tatouage était prévu de longue date mais était resté inachevé.

Lionel Messi avait prévu de se faire tatouer son numéro 10, l’écusson de la sélection argentine et celui du FC Barcelone, les deux équipes avec lesquelles il a tout gagné. Parmi ses tatouages, il lui manquait encore le logo du Barça, qu’il s’est donc fait tatouer il y a quelques semaines selon le média catalan. Pas sûr du tout, en revanche, que Lionel Messi projette de se faire tatouer celui du PSG un jour…