PSG-Metz: la célébration étonnante de Neymar avec le poteau de corner pour son 100e but parisien

Après le doublé de Kylian Mbappé, Neymar a inscrit le troisième but du PSG face à Metz ce samedi, pour la dernière journée de Ligue 1, son 100e avec Paris. L'occasion pour le Brésilien de tenter une étonnante célébration.

Neymar a fait dans le créatif ce samedi soir, lors du match entre le PSG et Metz comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Après un doublé de Kylian Mbappé, tout juste prolongé jusqu'en 2025 au terme d'un long feuilleton, le Brésilien a signé le troisième but parisien du soir: Angel Di Maria s'infiltre dans la surface de réparation, perd le ballon en étant taclé mais celui-ci file vers Neymar, qui conclut.

Il s'agit du 100e but de Neymar avec le PSG. Un événement que l'ancien joueur du Barça a célébré: d'abord en prenant le poteau de corner dans ses mains pour le placer sur son épaule et mimer un tir en direction de la tribune.

Un hommage à Di Maria?

La célébration de Neymar lors de PSG-Metz, pour son 100e but, le 21 mai 2022 © Capture écran Amazon

Ensuite en montrant une bande mise autour de son poignet gauche: difficile de lire ce qui est inscrit mais on note le terme "Fide", qui ressemble fort à un hommage à Angel Di Maria, pour sa dernière avec le club parisien. Le PSG avait officialisé son départ vendredi soir. En fin de contrat, il est évoqué à la Juve.

"Je suis très content d'avoir marquer 100 buts avec le PSG, j'espère continuer à marquer l'histoire avec ce club", a confié Neymar sur Amazon à la mi-temps, avant de se réjouir de la prolongation de Kylian Mbappé, "en tant que joueur et ami".