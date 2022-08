Juventus: pas d'inquiétude pour Rabiot, sorti sur blessure, avant ses retrouvailles avec le PSG

Sorti sur blessure à l'heure de jeu contre la Roma, Adrien Rabiot souffrait seulement de crampes. Rien qui puisse remettre en question sa présence au Parc des Princes dans dix jours, en Ligue des champions, le 6 septembre (sur RMC Sport 1).

A dix jours des retrouvailles attendues avec le PSG au Parc des Princes, en Ligue des champions (6 septembre, sur RMC Sport 1), la sortie sur blessure du Français Adrien Rabiot laissait craindre la possibilité d’un forfait avec la Juventus. On en est loin a priori puisque selon les premiers échos en Italie, le milieu de terrain international, remplacé pour une gêne à la cuisse gauche, souffrait seulement de crampes avant sa sortie. Des crampes qui auraient à voir avec les rumeurs qui ont entouré son avenir, et un potentiel départ vers Manchester United, selon son entraîneur.

Son remplacement à l’heure de jeu a en tout cas coïncidé avec la baisse de régime de son équipe, tenue en échec (1-1) contre la Roma. Auteur d’une excellente prestation au milieu de terrain, plus à l’intérieur du jeu qu’à l’accoutumée, Rabiot s’est montré particulièrement saignant en première période, récoltant la note de 6 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et sur le site de Sky Sport Italia. Ainsi que les louanges de son entraîneur, Massimiliano Allegri. Le technicien italien a ainsi estimé que le Français avait réalisé "un grand match".

Un retour au Parc chachuté ?

Depuis que le tirage au sort de la Ligue des champions est connu, une poignée d’individus se présentant comme supporters du Paris Saint-Germain évoquent entre eux la réception de l’ancien joueur du club, auquel certains imaginent déjà réserver un accueil particulier. D’autres ont suggéré l’indifférence générale. Un projet qui ne tiendra pas longtemps si, comme le veut la tradition, le milieu de terrain marque face à son ancien club à cette occasion.

A moins que son retour dans l'antre du Paris Saint-Germain soit couvert par l’accueil royal qui pourrait être réservé à Angel Di Maria, si toutefois ce dernier peut faire le déplacement. Car il est actuellement blessé (adducteurs). La confrontation entre la Juve et le PSG marquera également les retrouvailles entre le club de la capitale et plusieurs de de ses anciens joueurs, dont Moïse Kean et l’international argentin, meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Un groupe auquel pourrait venir se greffer Leandro Paredes, en instance de départ.