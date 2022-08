PSG-Monaco: cette fois, c'est Neymar qui a tiré (et marqué) le penalty

Pour une faute sur Neymar en seconde période, le PSG s’est procuré un penalty. Kylian Mbappé, désigné tireur officiel du club, a laissé le ballon à son coéquipier brésilien, qui l’a transformé sans difficulté.

Le ‘penaltygate’ prend un sacré coup derrière la nuque. Kylian Mbappé, désigné tireur officiel de penalty du PSG, mais avec une hiérarchie susceptible de changer à chaque match selon Christophe Galtier, a laissé ce ballon de but à Neymar ce dimanche soir au cours de la rencontre face à l’AS Monaco. L’international brésilien, spécialiste de l’exercice, s’est tranquillement fait justice dans la foulée pour égaliser (69e). Qui était donc le tireur désigné ce dimanche ? La réponse sera peut-être apportée par l'entraîneur parisien après la rencontre.

La décision de Benoît Bastien, prise après l’intervention de la VAR et le visionnage des images, est intervenue après une faute de Maripan sur Neymar à l’entrée de la surface. Après sa course habituelle, il a pris Nübel à contre-pied, marquant sur la gauche. Le buteur a ensuite été rejoint par Mbappé dans sa célébration et les deux hommes se sont pris dans les bras, Neymar remerciant visiblement l'ancien Monégasque.

Pour Galtier, "l'ordre, c'est Kylian numéro 1"

Avant la démonstration face à Lille dimanche dernier (7-1), Christophe Galtier s’était montré clair sur la hiérarchie de ses tireurs de penalty. "S'il y en a deux, tant mieux, déclarait-il. S'il y en a un, c'est déjà bien. Qui tire? Kylian numéro 1. Par principe, je définis toujours un deuxième, qui est évidemment Neymar. Et après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière (Mbappé avait raté son premier penalty, Neymar avait pris le deuxième ndlr). Il faut être intelligent. J'ai vu ce que Benzema a fait hier avec Hazard, il faut être intelligent. Mais l'ordre, c'est Kylian numéro 1."