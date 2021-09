PSG-Montpellier: Kimpembe encore titulaire, Navas préféré à Donnarumma

A trois jours d’accueillir Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a procédé à plusieurs changements contre Montpellier (21h), notamment en défense et au milieu.

Des changements, encore. En l’absence de Lionel Messi et Marco Verratti, tous deux blessés, et à trois jours du premier choc de la saison en Ligue des champions, face à Manchester City, Mauricio Pochettino a choisi d’opérer une nouvelle rotation. Le but étant de permettre à certains de ses éléments de souffler, et à d’autres, qui ont besoin de temps de jeu, de s’exprimer. C’est le cas de l’Argentin Angel Di Maria. Le Fideo, qui purgera le deuxième de ses trois matches de suspension en C1, ne compte que deux titularisations depuis le début de la saison. Il fêtera la troisième au Parc des Princes, face à Montpellier.

Kimpembe va attendre pour souffler

Homme de base de Thomas Tuchel puis de Pochettino la saison dernière, Di Maria doit se faire une place entre Neymar et Lionel Messi et Kylian Mbappé cette saison. Une nouvelle occasion de prouver qu’il ne peut être l’unique variable d’ajustement devant lui est offert ce week-end. Il formera avec Neymar et Mbappé un trident redoutable dans ce qui s’apparente à un 4-3-3. Comme à Metz mercredi dernier, le milieu de terrain est changé en profondeur. Ménagés en Lorraine, Idrissa Gueye et Ander Herrera, deux joueurs parmi les plus satisfaisants depuis le début de la saison, sont de retour.

En pointe basse d’un milieu à trois, Pochettino a tranché en faveur de Leandro Paredes, extrêmement décevant à Bruges. Préservé en vue du match à City, Nuno Mendes laisse sa place sur le côté gauche de la défense à Abdou Diallo. Presnel Kimpembe est lui maintenu. Tout comme le Costaricien Keylor Navas dans les buts parisiens. Sur le banc face à Metz, le portier Gianluigi Donnarumma devra encore attendre pour jouer. Peut-être contre Manchester City en Ligue des champions.

La compo du PSG: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, A. Diallo - A. Herrera, Paredes, I. Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar.

Le onze de Montpellier: Omlin - Sambia, Thuler, Estève, Ristic - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Germain.