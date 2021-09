PSG-Montpellier: Messi, Verratti et Bernat absents, Dagba de retour

Juan Bernat, Sergio Ramos, Marco Verratti et Lionel Messi ne font pas partie du groupe retenu par Mauricio Pochettino pour affronter Montpellier ce samedi (21h), à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Le PSG enregistre en revanche le retour de Colin Dagba.

Même s’il ne manque pas de solutions, Mauricio Pochettino ne peut toujours pas compter sur un effectif au complet. Pour la réception de Montpellier ce samedi (21h), dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG est notamment privé de Sergio Ramos, Marco Verratti et Lionel Messi. L’ancien capitaine du Real, gêné par une blessure au mollet ces dernières semaines, n’a toujours pas joué sous ses nouvelles couleurs. Il continue sa préparation individuelle.

Verratti, lui, reprendra normalement l’entraînement collectif dimanche après avoir été touché à un genou en sélection début septembre. Messi a de son côté repris la course vendredi, mais il doit à nouveau déclarer forfait. C’est sur un contact avec Jérôme Boateng que le sextuple Ballon d'or s’est fait mal au genou gauche dimanche dernier face à l'OL. Il reste incertain pour le choc de Ligue des champions contre Manchester City programmé mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport).

Avec Dagba, sans Kurzawa

"Il a recommencé à courir. On espère que l'évolution sera celle qu’on espère. Est-ce qu’il y a une chance de le voir jouer contre Manchester City ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra comment ça évolue dans les prochains jours", a indiqué vendredi Pochettino en conférence de presse. Juan Bernat, lui, a quitté l’infirmerie, un an après avoir été opéré du genou gauche. Mais il ne figure pas dans le groupe parisien. Layvin Kurzawa, qui n’est pourtant pas blessé selon le dernier point médical communiqué par le club, n’a pas non plus été convoqué, alors que Colin Dagba fait son retour.

Le latéral droit s’était blessé à la cheville, fin mai, avec les Bleuets. Pochettino devra gérer les états de forme à trois jours de défier City, et il lui faudra une nouvelle fois faire un choix entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.