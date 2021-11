PSG-Nantes, les compos: le trio Mbappé-Neymar-Messi aligné, des changements en défense

A quatre jours du choc de la Ligue des champions face à Manchester City, le PSG accueille le FC Nantes ce samedi (17h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Voici les compos des deux équipes.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end à l'occasion de la 14e journée de championnat. Après le match nul entre l'AS Monaco et Lille (2-2), le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes à 17h au Parc des Princes. A quatre jours du choc face à Manchester City lors de la 5e journée de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a décidé de titulariser le trio de stars Messi, Neymar et Mbappé en attaque. Di Maria est sur le banc.

Paredes et Verratti de retour

En l'absence de la charnière Marquinhos-Kimpembe, Diallo et Kehrer sont titulaires en défense centrale. Au milieu, Verratti sera associé à Gueye et Paredes, qui effectue son retour après avoir été absent depuis le 25 septembre.

Rappelons que Donnarumma (gastro), Draxler (blessure musculaire) Rafinha (soins), Sergio Ramos (reprise) sont absents, tout comme le capitaine Marquinhos et Kimpembe, laissés aussi au repos par l'entraîneur argentin.

Ce match sera aussi marqué par le 30eme anniversaire du Virage Auteuil. Un millier de fans parisiens s'est rassemblé en début d'après-midi près de la fontaine d'Auteuil avant de rejoindre le Parc dans une ambiance bouillante.

>> PSG-Nantes en direct

Face aux Nantais, vainqueurs suprises à Paris la saison passée, les joueurs du PSG tenteront de consolider leur avance en tête du championnat. Ils possèdent 10 points d'avance sur Lens. Les Canaris sont 11es.

La compo du PSG :

Navas - Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat - Gueye, Verratti, Paredes - Neymar, Mbappé, Messi

Remplaçants :

Rico, Dagba, Mendes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Icardi, Di Maria

La compo du FC Nantes :

Lafont - Corchia, Castelletto, Girotto, Fabio - Moutoussamy, Chirivella, Blas - Coco, Kolo Muani, Coulibaly

Remplaçants :

Petric, Appiah, Traoré, M’Bemba, Cyprien, Merlin, Manvelyan, Geubbels, Bukari