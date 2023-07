PSG: Neymar se sent prêt à jouer, le staff confiant pour Kang-In Lee

Remis de sa blessure à la cheville, Neymar a de bonnes sensations et s'estime prêt à retrouver les terrains. Quant à Kang-In Lee, le staff du PSG est plutôt confiant sur sa capacité à bientôt revenir.

Il n’a pu jouer pour l’instant que 45 minutes sous ses nouvelles couleurs. Recruté par le PSG début juillet en provenance de Majorque, Kang-In Lee a fait ses grands débuts lors de la victoire en amical face au Havre (2-0), en se montrant en jambes et très à l’aise dans les petits espaces.

Une blessure l’a malheureusement contraint à céder sa place dès la pause lors de cette rencontre. Retenu pour la tournée en Asie, le milieu offensif coréen (22 ans), devenu le premier joueur sud-coréen à signer pour le club de la capitale, n’a pas pu tenir sa place contre Al-Nassr (0-0).

Neymar a de bonnes sensations

Mais le staff parisien se veut plutôt confiant concernant sa capacité à revenir dans un laps de temps assez court. La recrue ne s'est néanmoins pas entraînée ce mercredi. Le club n’a pas communiqué sur la nature exacte de sa blessure.

Remis de sa blessure, Neymar, lui, pourrait rejouer prochainement avec le PSG. Touché fin février à la cheville et forfait pour toute la fin de la saison 2022-2023, le Brésilien s’est soigné pendant de longs mois afin de préparer au mieux la reprise et les choses évoluent dans le bon sens.

Physiquement, il a de bonnes sensations et se sent prêt à jouer quelques minutes. Dès vendredi (12h20) en amical face aux Japonais du Cerezo Osaka ? Ce mercredi matin, les joueurs qui n'ont pas joué ont eu un entraînement plus poussé. Keylor Navas, légèrement gêné à la cuisse, s'est lui aussi entraîné.