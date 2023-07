PSG: en forme à l’entraînement, Neymar pourrait bientôt rejouer lors de la tournée au Japon

Remis de sa blessure à la cheville, Neymar pourrait rejouer prochainement avec le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a montré de belles choses à l’entraînement ce lundi et un retour sur les terrains pendant la tournée estivale au Japon est désormais envisagé.

L'état physique de Neymar continue de s'améliorer. Blessé fin février à la cheville et forfait pour toute la fin de la saison 2022-2023, le Brésilien s’est soigné pendant de longs mois afin de préparer la reprise avec le PSG. Aperçu en train de faire du foot-volley sur le sable au Brésil pendant ses vacances, la star de 31 ans n'était pas certaine de reprendre la compétition avant quelques semaines.

Mais les choses ont évolué dans le bon sens ces derniers jours. De retour à l’entraînement collectif sous les ordres de Luis Enrique, la star auriverde est apparue en forme, notamment ce lundi lors d’une séance ouverte au public lors de la tournée au Japon.

Neymar en forme et acclamé à l’entraînement

Outre des événements promotionnels pour mettre en avant le club parisien et la marque PSG au Japon, Neymar a assuré le spectacle devant les supporters locaux. Lors d’un entraînement devant 2.000 spectateurs organisé à Osaka, le Brésilien s’est montré particulièrement à l’aise.

Acclamé par le public présent en tribunes, l’ancien de Santos et du Barça a vu son nom être scandé et les fans ont apprécié chacune de ses touches de balle. Le numéro 10 s’est notamment montré adroit devant le but.

Il pourrait rejouer prochainement

Le taulier de la Seleçao, qui a récemment réintégré l’entraînement collectif, semble remis de sa blessure à la cheville. Il a désormais hâte de rejouer et il serait étonnant de ne pas le voir participer à l’un des matchs de la tournée asiatique des champions de France.

Les joueurs de Luis Enrique commenceront par affronter le club saoudien d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, ce mardi à Osaka (12h20). Paris défiera ensuite le Cerezo Osaka, puis l’Inter Milan, avant de s’envoler vers la Corée du Sud pour une seconde étape de cette tournée estivale.