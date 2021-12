PSG: Marquinhos envisage de terminer sa carrière à Paris

Dans une interview accordée au podcast "Hors Terrain" sur Amazon Music, Marquinhos a laissé entendre qu’il pourrait raccrocher les crampons au PSG. Le capitaine brésilien (27 ans) a entamé des discussions avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2024.

Marquinhos est né à Sao Paulo. Mais il aurait tout aussi bien pu naître Paris. Depuis son arrivée à l’été 2013, en provenance de l’AS Rome (31 millions d’euros), le défenseur brésilien s’est totalement acclimaté à la vie de la capitale. Au point de se fondre dans le décor. Rarement un joueur étranger n’avait semblé si imprégné de l’identité PSG. Logiquement promu capitaine, "Marqui" fait l’unanimité chez les leaders de Ligue 1.

Malgré toutes les stars autour de lui, personne ne lui conteste le brassard. Par son état d’esprit, sa générosité et ses performances, il le mérite largement. Huit ans et demi après avoir débarqué avec son acné et son appareil dentaire, le joueur de la Seleçao (64 sélections, 4 buts) est sans doute le joueur le plus apprécié par le public du Parc des Princes.

"Je me mets à la place des supporters"

"Je transmets le respect que j’ai pour le club, et les supporters le voient, savoure le taulier de 27 ans dans une interview accordée au podcast "Hors Terrain" sur Amazon Music. Je comprends à quel point le club est important pour les supporters, je me mets à leur place, j’essaie d’apporter sur le terrain, d’être à fond, que les supporters soient fiers de m’avoir dans leur équipe."

Une équipe qu’il n’envisage pas de quitter. Tant qu’on ne lui indiquera pas la sortie, en tout cas. Comme révélé par RMC Sport, Marquinhos a entamé des discussions avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat actuel, qui court jusqu’en 2024. De quoi s’inscrire dans la durée au PSG. Au point de terminer sa carrière porte d’Auteuil? « Oui pourquoi pas, répond-il. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club".