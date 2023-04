PSG-OL: Galtier menacé? La réponse de Nuno Mendes, qui renvoie la balle à la direction

Interrogé en conférence de presse sur la fragilisation de la position de Christophe Galtier, Nuno Mendes renvoie la balle dans le camp de la direction du PSG. Paris a concédé, face à Lyon (1-0) ce dimanche, sa huitième défaite en 2023.

Nuno Mendes a fait un passage express en zone mixte ce dimanche, après la défaite du PSG au Parc des Princes contre l'OL (1-0), en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Le latéral portugais a regretté l'arbitrage - sans doute sur cette main de Dejan Lovren non sanctionnée d'un penalty - mais estime que ce n'est pas une excuse.

"On est rentrés dans ce match avec l'envie de gagner, l'équipe n'est pas très bien en ce moment. On a aussi subi un peu l'arbitrage mais ça ne doit pas être une excuse. On a six points d'avance, il reste encore neuf matchs, on va les jouer pour gagner, c'est ce qu'on cherche toujours à faire", répond Nuno Mendes avec le déplacement de Nice en ligne de mire samedi prochain.

"Galtier fragilisé? Mon travail, c'est de jouer"

"L'équipe aurait dû faire beaucoup mieux, on aurait dû être plus dangereux, mieux défendre aussi, on a été très déséquilibrés, ce qui a amené à ce but encaissé. Il faut s'entraîner, on a une semaine pour ça. On est des joueurs professionnels, on se doit de donner le maximum jusqu'au bout", ajoute le Portugais.

Nuno Mendes a ensuite été interrogé sur la situation de Christophe Galtier, fragilisé par ces huit défaites concédées en 2023 toutes compétitions confondues, du jamais vu depuis 22 ans. Le poste d'entraîneur, un levier pour remobiliser les joueurs? Sans défendre le technicien, le latéral renvoie la responsabilité à la direction parisienne: "Mon travail, c'est de jouer. Ce n'est pas nous qui donnons son salaire au coach, ce n'est pas nous qui décidons. On est là pour être sur le terrain, jouer et répondre présent", explique le joueur, rappellant en prime que cela fait notamment parti du rôle de Luis Campos de trancher cette question.