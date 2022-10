PSG-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de Ligue 1

Secoué en coulisses par une succession d'affaires, Paris accueille ce dimanche soir au Parc des Princes des Marseillais en confiance, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un choc à suivre à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video et à la radio sur RMC.

C’est un choc toujours très attendu. Encore plus dans ce contexte. Englué dans les affaires et les polémiques (mauvaise blague sur le "char à voile", soupçons de trafic d’influence, envies de départ de Kylian Mbappé, "armée numérique"…), Paris n’est pas au mieux à l’heure d’accueillir son rival marseillais, ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un choc entre le leader et le quatrième à suivre sur Amazon Prime Video, à la radio sur RMC, et en live commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Vers un changement de système à Paris

Sur une série de trois matchs nuls (deux en Ligue des champions contre Benfica et un autre en Ligue 1 à Reims), le PSG a bien besoin d’une victoire dans le Classique pour adoucir une atmosphère rendue très tendue par les révélations autour du spleen de Mbappé, convaincu que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues par les dirigeants parisiens, au point d’imaginer un départ dès cet hiver. Qu'importe, le champion du monde sera bien titulaire contre l’OM. Tout comme Neymar et Lionel Messi.

Pour le reste, Christophe Galtier devrait changer de système en misant sur un 4-3-3 en raison des nombreuses absences en défense (Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes…). Côté marseillais, seul Sead Kolasinac manque à l’appel. Igor Tudor devrait reconduire au Parc le même onze de départ que celui aligné à Lisbonne mercredi en Ligue des champions (2-0), sauf pépins ou surprises de dernière minute. Dimitri Payet est attendu sur le banc, ce qui permettra à Mattéo Guendouzi d'évoluer un cran plus haut, en soutien d'Alexis Sanchez. En défense, Eric Bailly pourrait enchaîner aux côtés de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.