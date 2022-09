PSG: le groupe parisien pour Nice, avec le grand retour de Renato Sanches

La Ligue 1 fait son grand retour à partir de ce vendredi. Samedi soir, le PSG accueille Nice au Parc des Princes. Pour ce match, Christophe Galtier pourra compter sur Renato Sanches, qui fait son retour dans le groupe parisien.

Marco Verratti absent, le PSG pourra compter sur Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais est de retour dans le groupe parisien pour la réception de Nice (samedi, 21h), après avoir repris l'entraînement en début de semaine. Un retour important pour Christophe Galtier, qui devra se passer de son métronome italien, trop juste, mais de toute façon suspendu.

De même que Presnel Kimpembe. Le défenseur français est lui aussi blessé. Il souffre de l'ischio-jambier et ne devrait revenir que fin octobre. Pas d'autre pépin du côté du PSG. Lionel Messi et Kylian Mbappé, restés travailler en salle jeudi, ont participé à la séance collective de vendredi et sont disponibles pour le match. Le premier d'un marathon de onze rencontres en un peu plus d'un mois jusqu'à la Coupe du monde.

Un turn-over dès samedi ?

Pour cette série de matches, l'entraîneur va logiquement devoir faire souffler, ce qui offrira peut-être du temps de jeu à des joueurs qui en ont peu depuis leur arrivée, comme Hugo Ekitike.

Avec un retour tardif de sélection pour certains joueurs, et la menace qui pèse sur certains d'entre eux en vue du Clasico - Neymar, Ramos et Donnarumma manqueront le rendez-vous s'ils prennent un carton contre Nice -, Christophe Galtier sera sans doute amené à faire tourner, a minima en cours de match dès samedi. L'occasion pour certains joueurs de grapiller des minutes.