PSG-OM: Clément Turpin au sifflet pour le choc

Clément Turpin a été désigné pour arbitrer le choc entre le PSG et l’OM, dimanche (20h45) lors de la 11e journée de Ligue 1.

La Ligue de football professionnel (LFP) a révélé la liste des arbitres désignés pour la 11e journée de Ligue 1 le week-end prochain. Clément Turpin a été choisi pour diriger le choc entre le PSG et l’OM, dimanche (20h45). Il sera assisté de Cyril Gringore et Nicolas Danos alors que Jérémy Stinat sera le 4e arbitre au bord du terrain. François Letexier et Dominique Julien seront en charge de l’assistance-vidéo.

Turpin a arbitré le PSG à une reprise cette saison, lors de la très large victoire à Lille (1-7, 3e journée de Ligue 1). Il avait distribué trois cartons jaunes, dont un pour Paris (à Sergio Ramos). Il n’a en revanche pas encore arbitré Marseille cette saison.

Turpin fait partie, avec Stéphanie Frappart, des deux arbitres principaux français retenus par la Fifa pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Nicolas Danos et Cyril Gringore ont également été sélectionnés comme assistants tandis que Jérôme Brisart et Benoit Millot seront en charge de la vidéo.

Cette saison, Clément Turpin a arbitré cinq rencontres de Ligue 1 (aucun carton rouge distribué). Il a aussi officié lors de deux rencontres de Ligue des champions, dont l’affiche Inter-Bayern (0-2), ainsi qu’en Ligue des Nations (Angleterre-Hongrie et Espagne-Suisse).

La saison dernière, il était au sifflet pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Il sera de nouveau au cœur d’une chaude ambiance dimanche dans un Parc des Princes incandescent entre l’actuel leader du championnat et le troisième, Marseille, qui ne compte que trois points de retard.

La rencontre devrait se jouer sans supporters marseillais. Selon L’Equipe, le ministère de l’Intérieur préparerait un arrêté pour interdire leur déplacements dans la capitale française.