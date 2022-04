PSG-OM: l'ambiance bizarre au Parc, avec des ultras parisiens silencieux

Comme annoncé, le Collectif Ultras Paris est resté silencieux avant le Classique face à l’OM dimanche et relativement calme après le coup d'envoi.

Une drôle d’ambiance pour un match au sommet. Les supporters du PSG sont restés très calmes avant d’assister au Classique contre l’OM dimanche soir en Ligue 1. Si les Marseillais ont été traditionnellement accueillis de manière assez hostile, les Parisiens ont reçu presque de l’indifférence de la part de leurs supporters. Aucun tifo ni banderole n’est apparu au Parc des Princes en avant-match, dans le cadre de l’opération "présents mais silencieux" lancée par le CUP.

L'arrivée de Pauleta brise le silence dans le virage Auteuil

La banderole du virage Auteuil a également été placée à l’envers, comme il y a deux semaines contre Clermont (6-1), en signe de protestion. Même le but rapide de Neymar (12e) n’a pas levé une acclamation particulièrement bruyante des tribunes, qui a en revanche scandé le prénom de Kylian Mbappé avant de tirer son penalty (45e+4). Sinon, de longs moments de silence se sont fait "entendre".

Avant le match, seule la venue de Pauleta avait entraîné des applaudissements chaleureux du virage Auteuil et du CUP lorsqu’il est venu saluer ses anciens supporters. Sinon, le groupe de supporters a rompu son silence simplement lors de l'annonce de la composition marseillaise pour la conspuer, tout comme l’arrivée des Olympiens sur la pelouse pour l’échauffement, accueillis par des sifflets et insultes. Chacune des premières prises de balle des visiteurs a également été accompagnée par des sifflets, Payet et Guendouzi étant particulièrement visés.

Les membres du CUP habillés en maillot Hechter

Par ailleurs, le CUP a lancé une autre opération pour cette rencontre, en demandant à ses membres de tous venir vêtus d'un maillot Hechter. Ils réclament le retour du mythique maillot parisien et protestent contre les nouveaux designs, jugés comme ne respectant pas à l'identité du club.