PSG-OM: la compo parisienne avec Marquinhos et le trio Messi-Mbappé-Neymar

Tenu en échec au Vélodrome en octobre dernier (0-0), le PSG a l’occasion de se rapprocher de son dixième titre de champion de France, en battant l’Olympique de Marseille au Parc des Princes ce dimanche. Pour casser la bonne dynamique des Olympiens, Mauricio Pochettino a aligné son équipe type avec les présences des trois attaquants Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

En grande forme lors des derniers matchs contre Lorient et Clermont, les trois stars auront à cœur de livrer une performance plus aboutie que celle proposée à Marseille il y a quelques mois. Pour les aider, les indiscutables Marco Verratti et Danilo se chargeront d’occuper l’entrejeu. En l’absence de Leandro Paredes, Idrissa Gueye enchaîne à nouveau.

Ramos sur le banc

Grand habitué du Clasico en Espagne, Sergio Ramos va devoir patienter pour connaître son premier Classique en France. Présent dans le groupe et solide contre Clermont, le défenseur laisse sa place au capitaine Marquinhos qui effectue son retour dans le onze de départ. Comme à l’accoutumé, Presnel Kimpembe accompagne le Brésilien.

Pas de surprise sur les côtés avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Malgré le retour de Keylor Navas dans le groupe, Gianluigi Donnarumma conserve sa place dans les cages et va connaître sa première opposition face à Marseille, avec les couleurs rouge et bleu.

La composition du PSG

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Verratti, Danilo – Mbappé, Neymar, Messi

Le banc des remplaçants

Navas, Ramos, Icardi, Bernat, Wijnaldum, Kehrer, Dina Ebimbe, Simons, Di Maria.