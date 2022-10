PSG-OM: la compo probable des Marseillais, qui ne feront pas de mise au vert à Paris avant le Classique

Trois jours après la victoire face au Sporting en Ligue des champions, Igor Tudor devrait faire confiance aux mêmes hommes pour le Classique face au PSG, dimanche (20h45).

Igor Tudor devrait favoriser la continuité pour le Classique entre l'OM et PSG. Trois jours après le succès face au Sporting en Ligue des champions (2-0), le technicien croate devrait reconduire au Parc des Princes le même onze de départ que celui aligné à Lisbonne mercredi, sauf pépins ou surprises de dernière minute. Dimitri Payet devrait être remplaçant, ce qui permet à Mattéo Guendouzi d'évoluer un cran plus haut, en soutien d'Alexis Sanchez. En défense, Éric Bailly devrait enchaîner aux côtés de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.

La compo probable de l'OM

Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

>> Toutes les infos sur l'OM avant le Classique

Pas de mise au vert à Paris

Le groupe olympien ne fera pas de mise au vert dans la capitale. Les Marseillais s’envolent pour Paris dimanche en fin de matinée vers 11 heures, le jour même du match, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45. Avec l’enchainement des rencontres et le déplacement récent à Lisbonne, le staff olympien préfère que tout le monde puisse passer trois nuits consécutives à la maison pour arriver un peu plus frais mentalement et physiquement à Paris.

En cas de victoire dans ce Classique, l'OM pourrait revenir à hauteur du PSG au classement et ainsi confirmer le bon début de saison marseillais. Hormis la sortie de route face à Ajaccio le week-end dernier (1-2), les Olympiens ont gagné sept matchs, pour deux matchs nuls.