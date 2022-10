OM: "On n'a joué que 15 minutes", Tudor "en colère" après la défaite de Marseille face à Ajaccio

Battu à la surprise générale par Ajaccio ce samedi (2-1), l'OM a concédé sa première défaite de la saison en championnat. La prestation des Marseillais n'a pas du tout plu à Igor Tudor, qui ne s'est pas gêné pour le faire savoir.

Igor Tudor ne digère pas la prestation de ses hommes. Battus pour la première fois de la saison en championnat ce samedi à domicile face à Ajaccio (2-1), les Marseillais laissent échapper de précieux points lors de la 10e journée de Ligue 1. Au-delà du résultat, le jeu proposé par l'OM n'a pas du tout plu au coach olympien, qui a poussé un coup de gueule au micro de Prime Video.

"Je suis énervé, on a perdu à la maison contre l'équipe qui était dernière du classement. Donc évidemment que je suis en colère, on n'a joué que 15 minutes. Après on n'était plus sur le terrain. Ils (les Ajacciens) ont commencé à courir, à se battre et ça a changé, a-t-il pesté. On n'est plus revenu du match. Je ne suis pas content. On a pris un but en première période mais on peut revenir. C'est difficile à expliquer. Ils ont couru, ils n'ont cadré qu'une fois et ils ont marqué deux buts... Mais on n'a pas été bons."

Un tir cadré pour Ajaccio

Face aux Corses, Marseille est tombé de très haut face à une équipe lanterne rouge qui n'avait pas encore gagné cette saison. Sans inspiration, les Marseillais ont notamment été plombé par un but contre-son-camp de Leonardo Balerdi, qui a donné l'avantage à l'ACA en seconde période, alors que l'OM avait pris les devants grâce au 100e but en Ligue 1 de Dimitri Payet.

Ce revers n’est pas bon signe pour Igor Tudor et ses hommes. Car la deuxième place au classement est désormais menacée par Lorient et Lens qui affronteront Brest et Lille dimanche. Elle ne met pas non plus les Marseillais dans de bonnes dispositions avant de se frotter successivement au Sporting mercredi en Ligue des champions et surtout au PSG dans une semaine au Parc des Princes.