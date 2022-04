PSG-OM: un penalty polémique pour Paris après une main de Rongier

Le Classique PSG-OM tient probablement sa grosse polémique de la soirée avec un pénalty litigieux accordé au PSG pour une main dans la surface de Valentin Rongier, alors que le ballon avait effleuré sa cuisse avant. Kylian Mbappé ne s'est pas fait prier pour inscrire le but du 2-1.

Un but qui va faire couler beaucoup d'encre. Alors que l'OM avait réussi à revenir dans le Classique contre le PSG dimanche soir en L1 grâce à un but de Duje Caleta-Car qui profitait d'un cafouillage dans la surface parisienne, le PSG est finalement repassé devant en fin de première période grâce à un pénalty que certains jugeront très généreux.

Une main de Rongier et but de Mbappé

Juste avant la pause, Neymar, déjà buteur en tout début de partie, tente une passe lobée à l'entrée de la surface, qui sera stoppée par Valentin Rongier, lui aussi impliqué sur le premier but, pas forcément pour les mêmes raisons. Le défenseur marseillais détourne la passe du Brésilien avec son corps, le ballon frôlant sa cuisse avant de rebondir sur son bras.

Selon le règlement en vigueur, si le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main, alors il n'y a pas pénalty. Pour autant les Parisiens en réclament immédiatement un, ce qui pousse l'arbitre, monsieur Letexier, à checker à la VAR.

Main Rongier © screen

Après avoir revisionné l'action sans avoir droit semble-t-il à tous les angles, l'arbitre du Classique décide de siffler le pénalty en faveur du PSG. Le ballon entre les mains au point de pénalty, Kylian Mbappé voit son nom être scandé par tout le Parc des Princes : "Kylian, Kylian, Kylian..." Le Français ne se fait pas prier, et vient enfoncer le ballon au fond des filets d'un parfait plat du pied pour remettre les siens devant au score juste avant le renvoi aux vestiaires (2-1).

"Pour moi il n'y a pas pénalty" assure Saliba

Si tout le stade célèbre le but, William Saliba, interrogé à la fin des 45 premières minutes est assez amer d'avoir encaissé ce penalty juste avant la pause. "On fait une mauvaise entame et c'est normal qu'on prenne un but, dit-il sur Prime Vidéo pour justifier le premier but de Neymar. Après on est revenu mais c'est chiant de prendre un pénalty avant la mi-temps..."

Le défenseur central estime ainsi que l'arbitre a été gentil avec le camp adverse: "Pour moi il n'y a pas pénalty, mais on va se reposer et essayer de faire la même chose en attaque."