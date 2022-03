PSG: Thuram halluciné par les sifflets du Parc des Princes contre Messi

Ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone, Lilian Thuram s’est exprimé ce jeudi sur le traitement réservé à l’Argentin à Paris. L’ancien défenseur de l’équipe de France ne comprend pas les sifflets des supporters du PSG contre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Parti en Argentine pour s’y refaire la cerise pendant la trêve internationale, Lionel Messi va oublier quelques temps ses débuts compliqués en France avec le PSG. Pas au mieux l’entame de la saison, l’attaquant semble avoir du mal à tourner la page après une aventure exceptionnelle à Barcelone. A tel point que le public du Parc des Princes l’a sifflé après sa piètre performance et l’élimination du club francilien face au Real Madrid en Ligue des champions. Des sifflets qui ont poussé Lilian Thuram à prendre sa défense ce jeudi lors d’un passage en Catalogne.

"Je crois, c’est selon moi mais je n’en suis pas sûr, que Barcelone est la maison de Messi. Comprenez-moi. Il a joué avec les jeunes, il a joué pendant beaucoup de temps pour le Barça, a expliqué auprès de la Cadena Cope celui qui a porté le maillot blaugrana entre 2006 et 2008. Pour moi il voulait rester ici à Barcelone. C’est très difficile de vouloir rester mais d’être obligé de partir. C’est très difficile. Je crois que quand tu changes d’équipe, c’est également difficile."

"Les gens sifflent Messi, ce n’est pas croyable"

Auteur de sept buts et 11 passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions confondues, Lionel Messi a payé pour tout le monde après la déroute continentale de l’équipe. A l’image de Neymar, "La Pulga" est devenue un symbole de tout ce qui ne va pas bien au PSG pour une partie des supporters. Lilian Thuram ne comprend pas cette situation et a réclamé plus de respect pour le septuple lauréat du Ballon d’or.

"Quand tu joues au Barça et que tu es Lionel Messi, tout le monde est avec toi. A Paris c’est différent. Quand on voit que le Paris Saint-Germain perd contre Madrid et que le match d’après les gens sifflent Messi, ce n’est pas croyable, a encore regretté l’ex-défenseur aux 142 sélections chez les Bleus. Je crois que cela ne devrait pas arriver. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que… pfff… Messi… Non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal."