PSG: Parc des Princes ou Stade de France ? Le club demande l'avis de ses supporters

Le PSG sonde ses supporters sur l'avenir de son stade, le Parc des Princes, alors qu'il est question d'un éventuel déménagement au Stade de France.

Dans deux jours, le Paris Saint-Germain sera intégré à la liste des potentiels acquéreurs du Stade de France ou candidats au renouvellement de la concession, un scénario redouté par les supporters du Paris Saint-Germain, qui n’imaginent pas le club abandonner le Parc des Princes. Encore moins pour l’enceinte dionysienne de Saint-Denis.

Alors, simple bluff ou volonté réelle de tout changer pour répondre à une problématique économique ? Le PSG avait pour ambition d’augmenter la capacité du Parc du Princes (48 500 places) pour développer ses recettes, mais le refus catégorique de la mairie de Paris, propriétaire du stade, de vendre aux propriétaires qataris, a poussé le club à envisager d’autres hypothèses.

Trois scénarios à l'étude

Le sujet étant sensible, le Paris Saint-Germain a sollicité les supporters sur les options actuellement étudiées par la direction pour le futur de son stade. Les supporters en question ont de nouveau été interrogés cette semaine, cette fois-ci pour entrer plus en détail sur "les différents scénarios de l’emplacement du stade". Dans ce questionnaire qui vise à prendre le pouls de sa communauté, le Paris Saint-Germain demande à ses supporters s’ils sont plutôt favorables à ce que le Parc des Princes soit rénové ou s’ils préfèrent que le Stade de France soit lui aussi rénové pour les accueillir. La question de l’emplacement géographique d’un nouveau stade est également posée. Pour chacune de ces options, le club demande aux supporters d’expliquer les raisons qui ont motivé le choix pour lequel ils ont opté.

Outre les deux options préalablement citées (maintien au Parc des Princes, déménagement au Stade de France), le PSG étudie la possibilité de construire un stade flambant neuf, soit proche de Paris, soit plus loin, vers Poissy, qui accueillera le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale. Le PSG songe également à l'hippodrome de Saint-Cloud afin d’y établir sa nouvelle enceinte.

Le président de France Galop, Edouard de Rothschild, a indiqué à BFM Business que le Paris Saint-Germain serait intéressé par l'hippodrome, situé à seulement quatre kilomètres de l'emplacement du Parc des Princes dans les Hauts-de-Seine. "L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique."