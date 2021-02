PSG: "Mbappé a une mentalité de requin", complimente Tuchel

Est-il temps pour Kylian Mbappé de devenir le meilleur joueur du monde? Pour Thomas Tuchel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas encore prêts à laisser leur place mais le Français a la mentalité pour les déloger.

Il n'était plus sur le banc du PSG lors de la claque infligée au Barça (1-4) la semaine dernière. Mais Thomas Tuchel, démis de ses fonctions d'entraîneur de Paris fin décembre, n'a pas manqué la démonstration de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé au Nou Camp. Invité de Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, sur la chaîne anglaise BT Sport, l'entraîneur allemand a loué la mentalité de l'attaquant français pour parvenir au sommet du football mondial.

"N'est-ce pas le moment pour Messi et Ronaldo de s'effacer et que Mbappé devienne le numéro 1 du football mondial?", l'a interrogé Ferdinand. "Ils ne laisseront jamais leur place, sourit l'actuel entraîneur de Chelsea. S'il veut être à leur hauteur, il va falloir qu'il les pousse sur le côté! C'est clair. A ce niveau, personne ne s'effacera pour lui."

"Il doit prendre leur place et il va tout faire pour y parvenir"

"Marquer trois buts au Nou Camp, c'est un message, poursuit le technicien allemand. C'est ce qu'il demande à lui-même. C'est son potentiel, ce qu'il a en lui. Il est toujours jeune, il est super affamé. C'est un requin dans sa mentalité. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. C'est la mentalité qu'il faut dans sa manière la plus positive parce que c'est un bon gars. En privé, c'est une personne super gentille, super intelligente, super drôle. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un requin. Et c'est ce que sont les grands. Si tu mets le petit doigt dans l'eau, ils arrivent! C'est Kylian. Et si tu veux arriver au niveau des gars qui tu as mentionnés - parce qu'ils sont là depuis des années et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à lui laisser leur place - il doit la prendre. Et il va faire tout ce qu'il faut pour y parvenir."

Tuchel connaît bien l'international qu'il a entraîné pendant deux ans et demi entre 2018 et décembre 2020. Lors de leur passage commun, Paris a disputé la première finale de Ligue des champions de son histoire, perdue face au Bayern Munich (1-0). Au moment du départ de Tuchel, Mbappé lui avait adressé un message de remerciements. "C’est malheureusement la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici, avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci, coach."